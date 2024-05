Axel Springer startet KI-Podcasts auf Englisch

Vermischtes

Mit seinem Aushängeschild «Ronzheimer» wird man auf dem englischsprachigen Markt aktiv.

Der Axel Springer-Verlag entwickelt derzeit verschiedene Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Nun hat das Unternehmen einen weiteren Schritt vorgestellt: Die Bild-Podcasts „Ronzheimer” und „FC Bayern Insider” sind mit Hilfe der Firma ElevenLabs auch in englischer Sprache verfügbar. Das KI-Synchronisierungstool kann die Stimmen von Paul Ronzheimer und anderen neu auswerfen. ElevenLabs gibt an, dass das Angebot in 29 Sprachen verfügbar ist. Der Axel Springer Verlag testet das Angebot zunächst jedoch nur in englischer Sprache.Claudius Senst, CEO BILD-Gruppe: „Wir loten bei Axel Springer aktiv die Möglichkeiten und Chancen aus, wo und wie wir durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz Journalismus stärken und unsere digitale Reichweite ausbauen können. So haben wir Ende 2023 mit Hey_ bei BILD einen KI-Helfer gestartet, der seitdem schon über 45 Millionen Fragen beantwortet hat. Durch die Kooperation mit ElevenLabs wollen wir nun für BILD testen, wie wir geeignete Audioinhalte mit personalisierter Stimme auch für ein englischsprachiges Publikum noch attraktiver machen können.“„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit BILD, Deutschlands größter Medienmarke", sagt Mati Staniszewski, Co-Gründer von ElevenLabs. „Jetzt können BILD-Podcasts weltweit mehr Menschen erreichen, Sprachbarrieren überwinden und so die Zugänglichkeit verbessern. Da unsere KI die Originalstimme bei der Übersetzung beibehält, können Zuschauer weltweit nun Podcasts wie die von Paul Ronzheimer in ihrer eigenen Sprache erleben, vorgetragen in deren authentischem Stil.”