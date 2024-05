Sky schaut auf die Krypto-Queen

TV-News

«Kill Bitcoin!» um die Betrügerin Ruja Ignatova erscheint Ende Juni.

Nachdem die ARD die Dokumentation «Die Kryptoqueen» veröffentlichte, zieht nun auch Sky Deutschland mit einer neuen, vierteiligen Dokumentationsserie nach. Erst vor wenigen Tagen berichtete „Der Spiegel“ ausführlich über die verprassten Millionen der Bitcoin-Betrüger. Ruja Ignatova hat mit mehreren Komplizen ein Schneeballsystem aufgebaut, um ihre eigene Kryptowährung OneCoin zu verkaufen.Im Mittelpunkt der Serie steht die unglaubliche Geschichte der Geschäftsfrau Dr. Ruja Ignatova, die auch als „Queen of Crypto“ bezeichnet wird. In weniger als drei Jahren hat sie Anleger und Investoren um Milliarden von Dollar gebracht, indem sie die Kryptowährung OneCoin vermarktete. Die im Jahre 1980 in Bulgarien geborene Ignatova immigrierte im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, wo sie sehr erfolgreich die Schule abschloss, ein Studium der Rechtswissenschaften absolvierte und schließlich dort auch promovierte. Zusammen mit dem Amerikaner Sebastian Greenwood rief sie im Jahre 2014 die Kryptowährung OneCoin ins Leben, an der sich Menschen weltweit beteiligten. Viele machten im Glauben mit, hier in die Zukunft zu investieren. Die als Kryptowährung ausgegebene, jedoch nicht als solche funktionierende Währung war derart erfolgreich, dass Ignatova diese im Juni 2016 vor Tausenden Zuschauern auf der Bühne des Wembley-Stadions in London präsentierte. Zudem veranstaltete sie üppige Partys in Dubai und New York und vergnügte sich mit Glanz und Glamour auf Kosten ihrer Investoren. Währenddessen investierten weltweit täglich ahnungslose Menschen voller Hoffnung ihr Geld in die mysteriöse Kryptowährung. Auf dem Höhepunkt dieses Hypes im Oktober 2017 nahm Ignatova einen Flug nach Athen – die Gelder ihrer Anleger im Gepäck – und tauchte unter.«Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug» ist eine Produktion von Tondowski Films und DARE Pictures in Zusammenarbeit mit Lone Wolf Studios. Als Sendepartner konnten Sky Deutschland und Channel 4 gewonnen werden. Die Regie bei der Serie führte der preisgekrönte Filmemacher Rudolph Herzog, der bereits für Filme wie «Heist» verantwortlich zeichnete. Bei der Produktion arbeitete er eng mit dem Autor Raid Sabbah («How To Fake A War») und der Autorin Ira Tondowski zusammen. Die Funktion des Showrunners übernahm Sam Miller. Die Funktion der Executive Producer wird von Alex Tondowski, Ira Tondowski und Derren Lawford wahrgenommen. Stephen Morse und Max Peltz von Lone Wolf Studios sind als Co-Executive Producer involviert. Die Funktion der Executive Producer von Sky wird von Christian Asanger und Felix Kempter wahrgenommen, während Jonah Weston von Channel 4 diese Funktion bei Channel 4 innehat.