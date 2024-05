Pfingsten im TV: Highlights durch kleine Events

Schwerpunkt

Die Formel1 fährt bei RTL, Eishockey wird bei ProSieben gespielt. Große Filmhighlights sind im deutschen Free-TV nicht geplant.

Das Fernsehen während der Pfingstfeiertage präsentiert ein vielfältiges Angebot, von religiösen Programmen und Gottesdiensten bis hin zu Unterhaltungsshows und Filmen, die das Fest auf unterschiedliche Weise reflektieren und feiern. Live-Sport dominiert den Samstag, denn schließlich werden am Samstag (1. Bundesliga) und Sonntag (2. Bundesliga) jeweils die letzten Partien ausgetragen. Lea Wagner führt ab 18.00 Uhr durch die «Sportschau», Sven Voss begrüßt die Zuschauer um 23.00 Uhr im «aktuellen sportstudio». Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt um 13.15 Uhr auf die Drittliga-Konferenz zwischen Dresden – Duisburg, Aue – Mannheim und Halle – Dortmund II.Am Nachmittag steht um 15.30 Uhr das Qualifying zum großen Preis der Emilia Romagna bei RTL auf dem Programm. Kai Ebel meldet sich zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr, das italienische Rennen ist tags darauf allerdings nur bei Sky Sport zu sehen. Bei ProSieben meldet sich Matthias Killing mit Rick Goldman und Sebastian Schwele zum Eishockey-Weltmeisterschaft-Spiel zwischen Deutschland und Polen.In der Primetime sendet Das Erste die quotenschwache Sendung «Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch», in der Eckart von Hirschhausen zum Beispiel mit dem Mentalisten Timon Krause Experimente ausprobieren möchte. Bei RTL sind die «RTL Wasserspiele» zu sehen. Acht Promis wagen sich im Siam Park auf Teneriffa ins erfrischende Nass. Unter anderem ist Antonia Hemmer dabei, deren Show «Make Love, Fake Love» um 00.30 Uhr beendet wird. Auch Partysängerin Isi Glück, Moderatorin Nina Moghaddam und Handballer Adriano Salvaggio sind anwesend. ProSieben sendet das Finale von «The Masked Singer», das bis 00.15 Uhr angesetzt ist. Mit Ausnahme von «Wendland: Stiller und der rote Faden» (ZDF) senden die Fernsehsender im Bereich von Fiction nur Archivware.Live-Programm am Sonntag: Aus Hamburg-Ottensen kommt um 10.00 Uhr der «Pfingstgottesdienst über den „Ur-Schall“» (auch im NDR). Das Motto ist Kirchenbänke raus, Sofas und Stehlampen rein – es gibt Kaffee mit Croissants, dazu Pop und große Fragen: Der Fernsehgottesdienst am Pfingstsonntag feiert die Kraft des gemeinsamen Anfangens. Bereits ab 09.30 Uhr sendet das ZDF den «Katholischen Pfingstgottesdienst» aus Goch-Asperden, ehe nach einer «Bares für Rares»-Show die dritte «Fernsehgarten»-Folge kommt.Ab 07.35 Uhr sendet RTL verschiedene «Asterix»-Filme, ab 14.50 Uhr kommen zwei Marvel-Streifen. Bei Sat.1 laufen ab 07.40 Uhr die Familienfilme «Die schöne und das Biest», «Verwünscht» und «Rapunzel – Neu verföhnt». Der Action-Spielfilm «Mulan» kommt um 14.35 Uhr, ehe das Filmprogramm durch «Bitte melde dich» unterbrochen wird. Die Free-TV-Premiere von «Raya und der letzte Drache» steht am Abend auf dem Programm. ProSieben setzt auf den Action-Thriller «Ambulance», das ZDF sendet «Dr. Nice». Das erste zwei von «Wer wird Millionär?»-Specials läuft um 20.15 Uhr bei RTL. Am Pfingstmontag folgt der zweite Teil.Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt um 12.55 Uhr auf die Regionalliga Nordost mit Spielen wie Jena – Eilenburg, Lok Leipzig – Zwickau und Chemnitz – Erfurt. Ab 15.30 Uhr sendet der Hessische Rundfunk «Pfingstturnier Wiesbaden», Carsten Sostmeier kommentiert den Pferdesport. Zwischen 15.15 und 17.53 Uhr sendet der Rundfunk Berlin-Brandenburg «Karneval der Kulturen». Ab 19.00 Uhr versuchen die deutschen Basketballer das Olympia-Ticket zu lösen. Eurosport sendet die Sportshow.Aus Giesing kommt der «Katholische Pfingstgottesdienst» am Montag, ab 15.15 Uhr strahlt Das Erste die Partie der Bundesliga-Frauen zwischen Hoffenheim und Bayern aus. Sport1 zeigt die Partie Wolfsburg – Essen. Um 20.15 Uhr folgt der «Tatort» mit der Folge „Letzter Ausflug Schauinsland“ mit Eva Löbau. Sat.1 hat sich von Amazon den Film «Der Prinz aus Zamunda 2» geschnappt, bereits ab 17.35 Uhr läuft der erste Teil. Bei ProSieben gibt es die Free-TV-Premiere «The Suicide Squad» zu sehen.