«Mother of the Bride» läuft Seinfeld den Rang ab

Ebenfalls stark war das Comedy-Special mit Tom Brady.

hat mit 13,8 Millionen Aufrufen den ersten Platz auf der englischen TV-Liste erobert. Seit der Erstausstrahlung am 5. Mai als Live-Event im Rahmen des „Netflix is a Joke“-Festes hat das Special dominiert. Eine andere Live-Veranstaltung des Festes hielt ebenfalls die Spannung der letzten Woche aufrecht. Der inspirierende, einflussreichebelegte in der zweiten Woche in Folge Platz 4 mit 4,3 Millionen Aufrufen.Ihre neue Brooke Shields-Komödie, in der sie an der Seite von Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove und Chad Michael Murray spielt, führte die Liste der englischen Filme mit 26,7 Millionen Zuschauern an. Auf dem zweiten Platz landete in der zweiten Woche Jerry Seinfeldsmit Melissa McCarthy und dem großartigen Hugh Grant in den Hauptrollen mit 8,8 Millionen Besuchern.Auch Thriller von jenseits des großen Teichs hatten diese Woche ihren Auftritt. Richard Gaddsfesselt und vereint die Fans weiterhin und belegt in seiner fünften Woche auf der englischen TV-Liste mit 11,4 Millionen Zuschauern den zweiten Platz. Der in Irland angesiedelte Mystery-Thriller, der von Präsident Barack Obama und Michelle Obamas Higher Ground produziert wurde, debütierte mit 3,3 Millionen Zuschauern auf Platz 4 der Liste.Die Fans starteten einen Trommelwirbel für Miss Penelope Featherington und die bevorstehende dritte Staffel von, die am 16. Mai veröffentlicht wird, und schickten Staffel 1 auf Platz 8 (1,7 Millionen Aufrufe) und Staffel 2 auf Platz 9 (1,4 Millionen Aufrufe). Beide Staffeln stehen bereits auf unserer Liste der beliebtesten TV-Serien (Englisch).(Indien), das Historiendrama von BAFTA-Gewinner Sanjay Leela Bhansali, steht mit 4,0 Millionen Zuschauern die zweite Woche in Folge auf Platz 2 der nicht-englischen TV-Liste. Neu in die Liste aufgenommen wurden das romantische Drama(Türkei) auf Platz 3 (3,6 Millionen Zuschauer), die Dokuserie(Spanien) auf Platz 5 (2,2 Millionen Aufrufe), die Zeitreise-Serie(Südkorea) auf Platz 6 (2,0 Millionen Aufrufe) und die Reality-Serie(Südkorea) auf Platz 8 (1,1 Millionen Aufrufe).Italien belegte zwei Plätze auf der Liste der nicht-englischen Filme., ein Biopic über das Leben des berühmten italienischen Rockstars Gianna Nannini, landete erstmals auf dem neunten Platz (1,3 Millionen Besucher), und das romantische Dramaerreichte in seiner sechsten Woche auf der Liste den zehnten Platz (1,3 Millionen Besucher).