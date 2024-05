Das neue ABC-Programm 2024/2025

Hintergrund

ABC präsentierte nur wenig Neues und präsentiert ein durchaus bemerkenswertes Line-up am Mittwoch bestehend aus «The Golden Bachelorette», dem True-Crime-Neustart «Scamanda» und der preisgekrönten Comedy «Abbott Elementary».

Was Dick Wolf für CBS ist, scheint Ryan Murphy für ABC zu werden. Der TV-Produzent bringt beim US-Network, das zur Walt Disney Company gehört, am Donnerstagabend gleich zwei Serien unter. Zu seiner-Reihe gesellt sich im Herbstprogramm der Neustart, der einer von zwei Serien-Debütanten ist. Besetzt ist das Medical Drama, das auf einem Kreuzfahrtschiff spielt, mit Joshua Jackson. Im Anschluss an die Murphy-Strecke folgtDer zweite Serien-Neustart der Saison 24/25 ist dienstags im Anschluss anim Programm und hört auf den Namen. Das Drama stammt aus der Feder von Oscar-Gewinner Drew Goddard und basiert auf einer französischen Serie. Darin geht es um Morgan (Kaitlin Olson), eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und einem außergewöhnlichen Verstand, die während ihrer Schicht als Reinigungskraft der Polizei dabei hilft, ein unauflösbares Verbrechen aufzuklären, indem sie einige Beweise neu ordnet. Als sie entdecken, dass sie aufgrund ihres hohen intellektuellen Potenzials ein Händchen dafür hat, Dinge in Ordnung zu bringen, wird sie als Beraterin engagiert, um mit dem erfahrenen Detektiv Karadec (Daniel Sunjata) zusammenzuarbeiten, und gemeinsam bilden sie ein ungewöhnliches – und unaufhaltsames – Team.Neben etablierten Formaten wieam Freitag plant ABC den Reality-Spin-offam Dienstag als 90-minütige Show ein, die von der preisgekrönte Comedy-Reihefolgt. In der 22-Uhr-Stunde ist derweil die Doku-Seriean der Reihe, die auf dem gleichnamigen Podcast basiert. «Scamanda» erzählt die Geschichte von Amanda Riley, einer Ehefraue, Mutter, Bloggerin und Christin, deren tragische Krebsgeschichte Tausende fasziniert. Aber Amanda hat ein Geheimnis, das sie unbedingt für sich behalten möchte, und nach einem anonymen Hinweis an einen investigativen Reporter könnten sich ihre eigenen Worte als ihr Untergang erweisen.Der Wochenbeginn sowie das Wochenende gehören dem Live-Sport. Im Herbst setzt ABC auf ausgewählte Football-Spiele der NFL, während samstags College Football gesetzt ist. Der Sonntag bringt mitund Filme aus dem Hause Disney keine Überraschungen.„Wir haben viel zu feiern, denn wir bereiten uns auf eine Herbstsaison vor, die vollgepackt ist mit fesselnden neuen Serien, geliebten Fan-Favoriten und sehenswerten Live-Events“, sagte Craig Erwich, Präsident der Disney Television Group. „Wir konzentrieren uns darauf, unsere Zuschauerzahlen mit einem wachsenden Programm zu steigern, das von erstklassigen Talenten getragen wird und von der beneidenswerten, gemeinsamen Reichweite von ABC und Hulu unterstützt wird.“20.00 Uhr «Monday Night Football»20.00 Uhr «Dancing with the Stars»22.00 Uhr «High Potenzial» (Neue Serie)20.00 Uhr «The Golden Bachelorette» (Neue Serie)21.30 Uhr «Abbott Elementary»22.00 Uhr «Scamanda» (True-Crime)20.00 Uhr «9-1-1»21.00 Uhr «Doctor Odyssey» (Neue Serie)22.00 Uhr «Grey’s Anatomy»20.00 Uhr «Shark Tank»21.00 Uhr «20/20»12.00 Uhr College Football (Herbst)13.00 Uhr NHL-Eishockey (Winter)19.30 Uhr «ESPN Saturday Night Football on ABC» (Herbst)15.00 Uhr Frauen-Basketball (Herbst)13.00 Uhr NBA (Winter)19.00 Uhr «America’s Funniest Home Videos»20.00 Uhr «The Wonderful World of Disney» (Disney-Filme)