«Only Murders in the Building» geht Ende August weiter

US-Fernsehen

Die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Comedy-Serie wird am 27. August mit neuen Episoden an jedem Dienstag in die vierte Staffel gehen.

Hulus Emmy-prämierte Comedy-Seriekehrt am 27. August für die vierte Staffel zurück, mit neuen Episoden jeden Dienstag. In der vierten Staffel ringen Charles, Oliver & Mabel mit den schockierenden Ereignissen am Ende der dritten Staffel um Charles' Stunt-Double und Freund Sazz Pataki. Die Frage, ob Sazz oder Charles das beabsichtigte Opfer war, führt unser Trio bis nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den Only Murders-Podcast vorbereitet. Während unsere Amateurdetektive zurück nach New York rasen, begeben sie sich auf eine noch epischere Reise - sie durchqueren den Innenhof ihres Gebäudes, um in das verdrehte Leben der Bewohner des Westturms der Arconia einzutauchen.Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton und als besondere Gaststars: Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy, Richard Kind, Jane Lynch und viele mehr.«Only Murders in the Building» stammt von den Co-Schöpfern und Drehbuchautoren Steve Martin und John Hoffman («Grace & Frankie»). Martin und Hoffman sind zusammen mit Martin Short, Selena Gomez, «This Is Us»-Schöpfer Dan Fogelman und Jess Rosenthal ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von 20th Television, einem Teil der Disney Television Studios.