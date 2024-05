Amazon nennt Starttermin für zweite «Ringe der Macht»-Staffel

TV-News

Die «Herr der Ringe»-Serie geht Ende August weiter. Die neuen Folgen drehen sich vor allem um den Antagonisten Sauron, der von Charlie Vickers gespielt wird.

Im Vorfeld des aller ersten Auftritts von Amazon Prime Video bei den US-Upfronts hat der Streamingdienst bekannt gegeben, wann die zweite Staffel der sehr erfolgreichen Serieerscheinen wird. Die neuen Folgen werden am 29. August in mehr als 240 Ländern und Territorien veröffentlicht. Amazon verspricht sich von der Fortsetzung einen ähnlichen Hype wie vor zwei Jahren, als die erste Staffel laut Amazon-Angaben von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit gesehen wurde. «Die Ringe der Macht» habe zudem zu mehr Prime-Anmeldungen weltweit während des Startfensters als alle anderen bisherigen Inhalte geführt, wie der Streamer mitteilte.Die neuen Episoden drehen sich insbesondere um J.R.R. Tolkiens berühmten Bösewicht Sauron, der von Charlie Vickers gespielt wird. Sauron wird in einer neuen Gestalt auftreten, die ihm dabei helfen wird, die Bewohner von Mittelerde zu täuschen. In dem am Dienstag veröffentlichten Teaser ist auch die Rückkehr einiger aus Staffel eins bekannter Figuren zu sehen, darunter Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Prinz Durin IV (Owain Arthur), Arondir (Ismael Cruz Córdova) und Celebrimbor (Charles Edwards).Die ausführliche Inhaltsangabe von Amazon zur zweiten Staffel: In der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht ist Sauron zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee und ohne Verbündete, muss sich der aufstrebende Dunkle Herrscher nun auf seine eigene Gerissenheit verlassen, um seine Kräfte wieder zu erlangen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu beaufsichtigen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker von Mittelerde an seinen finsteren Willen zu binden. Die neue Staffel baut auf den visuellen Ansprüchen und dem epischen Worldbuilding der ersten Staffel auf und wird selbst die beliebtesten und verletzlichsten Charaktere mit der steigenden Flut der aufkommenden Dunkelheit mitreißen. Dabei werden sie alle vor die Herausforderung gestellt ihren Platz in einer Welt zu finden, die zunehmend am Rande des Unheils steht - Elfen und Zwerge, Orks und Menschen, Zauberer und Harfüße. Während Freundschaften auf die Probe gestellt werden und Königreiche zu zerbrechen beginnen, müssen die Mächte des Guten immer mutiger darum kämpfen, das zu bewahren, was ihnen wichtig ist.In weiteren Rollen spielen Cynthia Addai-Robinson als Königin Regentin Míriel, Trystan Gravelle als Pharazôn, Sophia Nomvete als Prinzessin Disa, Lloyd Owen als Elendil, Markella Kavenagh als Elanor „Nori“ Brandyfuß, Benjamin Walker als Gil-galad, Ema Horvath als Eärien, Daniel Weyman als Der Fremde, Max Baldry als Isildur und Nazanin Boniadi als Bronwyn. Neuzugänge in der zweiten Staffel sind unter anderem Ciarán Hinds, Rory Kinnear und Tanya Moodie.Die zweite Staffel von «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» wird von den Showrunnern und Executive Producern J.D. Payne und Patrick McKay produziert. Ihnen zur Seite stehen die Executive Producer Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill und Gennifer Hutchison, sowie die Co-Executive Producerin und Regisseurin Charlotte Brändström, die Produzentinnen Kate Hazell und Helen Shang und die Co-Produzenten Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins und Matthew Penry-Davey. Zu den weiteren Regisseurinnen der zweiten Staffel gehören Sanaa Hamri und Louise Hooper.