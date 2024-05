Blockbuster-Battle

Wer kann «Braveheart» die Stirn bieten? Ist es Jake Gyllenhaal in «Ambulance» oder Hugh Jackmann in «Australia»?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Actioner von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal: US-Army-Veteran Will Sharp steckt in Geldsorgen. Widerwillig nimmt er das Angebot seines kriminellen Adoptivbruders Danny an, eine Bank zu überfallen. Angeblich winkt den Ganoven damit eine Beute in Millionenhöhe. Der Coup läuft nicht nach Plan und die beiden müssen die Flucht in einem Krankenwagen antreten. Dabei ahnen sie nicht, dass dort gerade ein verletzter Polizist behandelt wird. Quotenmeter sah gute Ansätze, letztlich fiel das Fazit der Quotenmeter-Kritik aber nicht vollends positiv aus: „«Ambulance» beginnt vielversprechend. Der treibende Sound und die entfesselte Kamera ziehen das Publikum völlig in den Bann. Sobald aber der geklaute Krankenwagen zum Hauptschauplatz wird, verfährt sich dieses Action-Spektakel in eine dramaturgische Sackgasse.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Schottland gegen Ende des 13. Jahrhunderts: Nachdem sein Vater in einem Gefecht gegen die Engländer ums Leben gekommen ist, wächst der achtjährige William Wallace bei einem Onkel in Irland auf. Zum Mann gereift, kehrt William in seine Heimat zurück, um seine Jugendliebe Murron MacClannough vor den Traualtar zu führen. Doch das Eheglück währt nicht lang. Als ein englischer Soldat Murron vergewaltigen will, kommt es zu einem Kampf, in dessen Folge Murron vom englischen Sheriff getötet wird. In seiner Wut und Trauer um die geliebte Frau stürmt William mit seinen Gefolgsleuten die Burg des Sheriffs und ermordet ihn. Doch damit nicht genug - William schwört Rache an allen englischen Besatzern, die das schottische Volk schon zu lange unterdrücken. Da die schottischen Adeligen um ihre Pfründe fürchten, verweigern sie William zunächst ihre Unterstützung. So kommt es, dass William einige Zeit später mit einem schlecht ausgerüsteten und unerfahrenen Heer von einfachen Männern den zahlenmäßig haushoch überlegenen englischen Truppen bei der Stirling Bridge gegenübersteht. Wider Erwarten erleiden die Engländer eine vernichtende Niederlage. Doch damit ist Williams Traum von einem freien und geeinten Schottland noch nicht in Erfüllung gegangen.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Die englische Adelige Sarah Ashley folgt ihrem Mann nach Australien. Doch als sie auf der Farm der Familie ankommt, findet sie ihren Ehegatten tot auf. Hauptverdächtiger ist ein Aborigine, dessen Tochter und Enkel auf der Farm leben. Der Vater des Jungen ist Fletcher, der Verwalter der Farm. Als sich herausstellt, dass Fletcher seinen Sohn schlägt, entlässt Sarah ihn. Als er jedoch fast die gesamte Belegschaft mitnimmt, droht der Farm das Aus.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7