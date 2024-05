Kerner, Fuss, Borowski & Calcio Berlin: MagentaTV stellt EM-Team vor

TV-News

Der ehemalige Nationalspieler Tim Borowski verstärkt das Experten-Team um Michael Ballack, Tabea Kemme, Shkodran Mustafi und Owen Hargreaves.

Gemeinsam mit RTL hatte MagentaTV vor einer Woche den gemeinsamen Fahrplan für die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft 2024 verkündet. Am heutigen Dienstag nun stellte die Deutsche Telekom weitere Namen, die in den Übertragungen des magentafarbenen TV-Dienstes eine Rolle spielen werden – und damit sind nicht die Spieler selbst gemeint, die dieser Tage munter in sämtlichen Gazetten nominiert werden. Vielmehr geht es um ehemalige Nationalspieler wie Tim Borowski, den MagentaTV als Experten verpflichtet hat. Der Ex-Bremen und -München-Kicker erweitert das Expertenteam um Michael Ballack, Tabea Kemme, Shkodran Mustafi und Owen Hargreaves. Die Wirkungsstätte des DAZN-Experten wird der Kanal Fußball.TV2 sein, wo der Schwerpunkt auf taktischen Aspekten liegt.Für die Analyse zeichnet erneut das bewährte Team um Jan Henkel und Manuel Baum verantwortlich, Patrick Ittrich bleibt der Schiedsrichter-Experte. Aus den Stadien melden sich für die Interviews zudem Anna Kraft, Ruth Hofmann, Anna Sara Lange und Thomas Wagner, der als Reporter die deutsche Nationalmannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach begleitet. Mit Stefanie Blochwitz und Kamila Benschop sind zwei Reporterinnen in Deutschland unterwegs, um die EM-Stimmung einzufangen.Für die 18 Ausgaben der Reaction-Show auf dem EM-Kanal 3 (Fußball.TV3) hat MagentaTV den aktuellen Hertha-BSC-Spieler Fabian Reese sowie das von YouTube bekannte Trioum Niklas Levinsohn, Nico Heymer und Christoph Kröger, das am Dienstagvormittag noch die Nominierung von Stürmer Kai Havertz offiziell verkünden durfte, neben den Gurk-Brüdern Marcel und Pascal neu verpflichtet. Als Social-Host im Studio agiert wie bereits bei der WM 2022 Paul Fischer (alias Paulomuc). Das Social-Team wird darüber hinaus verstärkt von Ann-Sophie Kimmel und Conan Furlong. Hinzu gesellen sich Fahri Yardim und Jonas Hector, die zehnmal durch die Late-Night-Showführen werden.Ebenso breit aufgestellt ist die Kommentatoren-Riege. Neben Wolff Fuss werden Christian Straßburger, Christina Rann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Marco Hagemann, Markus Höhner und Benni Zander alle 51 Spiele und sechs Konferenzen begleiten. Aus dem Hauptstudio in Köln melden sich im Wechsel Johannes B. Kerner, Sascha Bandermann und Laura Wontorra.