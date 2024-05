«Mr. and Mrs. Smith» geht weiter

US-Fernsehen

Donald Glover und Maya Erskine werden nicht mehr dabei sein.

geht bei Amazon Prime Video weiter. In einer zweiten Staffel werden die Hauptdarsteller Donald Glover und Maya Erskine nicht mehr zurückkommen. Glover wird weiterhin als Co-Schöpfer und ausführender Produzent gelistet. Francesca Sloane bleibt Showrunnerin. Erst kürzlich teilte Glover mit, dass er von August bis Februar 2025 auf Tournee geht.„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass eine zweite Staffel unserer bahnbrechenden Spionageserie «Mr. And Mrs. Smith» für unsere weltweiten Prime Video-Kunden in Arbeit ist“, sagt Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios. „Der Erfolg der ersten Staffel mit ihrer unglaublich modernen, sexy Neuerfindung des Originalfilms ist ein Zeugnis für die brillanten Schöpfer Donald Glover und Francesa Sloane. Wir sind stolz darauf, eine weitere Staffel mit unvergesslichen Reisen und neuen Abenteuern zu präsentieren.“„Es mag durchaus so sein, dass die hier angesprochen Kritikpunkte, insbesondere die fehlende Chemie zwischen den Protagonisten betreffend, exakt so von den Serienmachern gewollt waren, um der Serie eine Grundatmosphäre zu verschaffen, mit deren Charakteren sich der „einfache“ Zuschauer identifizieren kann“, urteilte Quotenmeter