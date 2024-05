Amazon bestellt zwei neue Shows

US-Fernsehen

«Buy It Now» und «Wish Lists Games» erscheinen: JB Smoove und Nick Cannon führen durch die Shows.

Amazon hat die neue Show, moderiert von JB Smoove («Curb Your Enthusiasm»), und das Feiertags-Event, moderiert von Nick Cannon («The Masked Singer» bestellt. „Mit der Chance, Geld, Preise oder einfach nur Bekanntheit zu gewinnen, sind Wettbewerbs- und Spielserien die ultimative Wunscherfüllung“, sagt Lauren Anderson, Head of AVOD Originals unscripted and targeted programming, Amazon MGM Studios. „Wir sind begeistert, unser Angebot an klassischen, nostalgischen Titeln zu erweitern und freuen uns darauf, noch mehr Träume durch unsere originäre IP wahr werden zu lassen. Wir sind ebenso begeistert, JB Smoove, Nick Cannon und Travis Kelce als talentierte Moderatoren für diese neuen Serien zu haben, die unseren Prime Video-Kunden weltweit Humor, Begeisterung und Spaß bringen.“ Amazon hat nun «Pop Culture Jeopardy!», eben erst «The GOAT» veröffentlicht und holt sich die amerikanische Version von «1% Quiz».ist eine neue Serie, in der sowohl erfahrene als auch angehende Unternehmer mit innovativen Produkten versuchen, einen Platz im maßgeschneiderten «Buy It Now»-Store zu gewinnen, der sowohl auf Amazon.com als auch in der Prime-App zu finden ist. Zuvor müssen sie jedoch ein Live-Publikum von 100 Alltagskunden sowie eine Gruppe angesehener Experten überzeugen, sich in ihre Produkte zu verlieben. Die Show bietet ein intensives und interaktives Seherlebnis, bei dem die Kunden die Produkte, die in der Show vorgestellt werden, direkt von ihren Geräten aus kaufen können, während sie die Show sehen. Am Ende jeder Folge muss die Expertenjury entscheiden, welcher Unternehmer aufgrund seines Pitches, seines Einfallsreichtums und seiner Kreativität mit einem Geldpreis ausgezeichnet werden soll. Die Serie wird von Comedian JB Smoove moderiert und von Susan House, Jack Burgess, Tim Harcourt und Stephen Lambert produziert. Die Serie wird von Studio Lambert und Amazon MGM Studios produziert.«Wish List Games», eine mehrteilige Weihnachtsserie, wird von MGM Alternative produziert. Neben dem Emmy-Gewinner und Gastgeber Nick Cannon wird die Content-Schöpferin Lele Pons als Sonderkorrespondentin in der Spielshow zu sehen sein. «Wish List Games» ist eine energiegeladene, halbstündige Spielshow, in der die Teilnehmer um die Chance spielen, alles zu gewinnen, was auf ihrem Amazon-Wunschzettel steht - insgesamt bis zu 25.000 Dollar. In jeder Folge werden Teilnehmer aus dem Publikum ausgewählt, um eine Reihe von lustigen und fantastischen Spielen zu spielen. Alles läuft auf die Finalrunde hinaus, in der ein Kandidat um einen Preis für alle Zuschauer spielt. Alycia Rossiter ist Showrunnerin und ausführende Produzentin von «Wish List Games». Sean Kelly und Steve Hughes sind Co-Executive Producer der Serie, die von MGM Alternative produziert wird.Zu den prominenten Teilnehmern von «Are You Smarter Than a Celebrity?», das von Travis Kelce moderiert wird, gehören die Komikerin Nikki Glaser, Natasha Leggero, Nicole Byer und Ron Funches, der «Thursday Night Football»-Analyst Ryan Fitzpatrick, der ehemalige NFL-Wide Receiver Chad Ochocinco, Garcelle Beauvais («Real Housewife of Beverly Hills»), der «Vanderpump Rules»-Star Lala Kent, die Podcasterin Sophia Stallone und die Schauspielerin und Produzentin Lilly Singh.