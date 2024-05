RTLZWEI zeigt neue «Abgestempelt!?»-Folgen im Juni

TV-News

Hans Sarpei beleuchtet in zwei neuen Ausgaben die Themen „Crystal Meth“ und „Jugendkriminalität“.

Zwischen Herbst 2018 und Sommer 2020 präsentierte RTLZWEI insgesamt fünf Ausgaben des Doku-Formats. Der ehemalige Fußball-Profi beschäftigte sich unter andere mit der Armut, Ost-West-Vorurteilen sowie Ausländern in Deutschland. Auch das Thema Jugendkriminalität wurde im Mai 2019 behandelt. Selbige Thematik steht auch im kommenden Juni im Mittelpunkt, dann zeigt RTLZWEI zwei neue Folgen mit Hans Sarpei.Die beiden von der Good Times produzierten Sendungen werden am 4. und 11. Juni jeweils um 20:15 Uhr zu sehen sein. In der ersten Folge geht es um die Droge Crystal Meth, die schnell abhängig macht und als eine der gefährlichsten Drogen der Welt gilt. Auch in Deutschland ist die Substanz in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Sarpei möchte die Suchtkranken kennenlernen und verstehen, warum sie diese Droge konsumieren. Dafür begleitet er die 28-jähgrige Jessica, die seit ihrer frühen Jugend abhängig ist. Auch Dominika (38) konsumiert bereits seit 20 Jahren Crystal Meth.In der zweiten Folge geht es erneut um das Thema Jugendkriminalität. Drogen, Gewalt und Diebstähle bei Minderjährigen und jungen Erwachsenen machen immer häufiger Schlagzeilen. Der Ex-Fußballprofi möchte wissen, warum junge Menschen in die Kriminalität abrutschen und damit ihre Zukunft aufs Spiel setzen. Er begleitet Mitko (17) und Jeramy (18), die früh auf die schiefe Bahn geraten sind und die Schule abgebrochen haben. Eine Zukunft ohne Kriminalität scheint für die beiden in weiter Ferne. Aber Hans Sarpei möchte es genau wissen: Wovon träumen sie und welche Chance haben sie dem Strudel der Kriminalität zu entkommen?