ZDFneo holt niederländische Drama-Serie «Bestseller Boy» nach Deutschland

Wie üblich erfolgt die Ausstrahlung aller acht Folgen in der Nacht, danach ist die Serie in der ZDFmediathek verfügbar.

Der Spartensender ZDFneo erzählt Ende Juni die Geschichte des niederländisch-marokkanischen Millennials Mohamed „Momo“ Zebbi, der die Hauptfigur der niederländischen Serieist und zwischen zwei Kulturen navigiert. Zu sehen ist die Produktion von Willy Waltz International, an der auch CBS Studios beteiligt war, am Dienstag, 25. Juni, ab 23:15 Uhr. ZDFneo zeigt alle acht Episoden am Stück, sodass die Ausstrahlung um 4:45 Uhr zu Ende ist. Ab Mittwoch, 26. Juni 2024, um 10:00 Uhr stehen alle Episoden in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.Gespielt wird Mohamed „Momo“ Zebbi von Shahine El-Hamus, der an der Seite von Mahfoud Mokaddem, Frieda Barnhard, Nadia Abdelouafi, Theo Maassen, Wimie Wilhelm, Sabri Saddik und Jim Deddes vor der Kamera stand. Regie führten Norbert ter Hall und Sharif Abd el Mawla nach den Drehbüchern von Robert Alberdingk Thijm und Mano Bouzamour.Im Mittelpunkt von «Bestseller Boy» steht Momo, Sohn marokkanischer Einwanderer. Er lebt in den Niederlanden und ist aufstrebender Autor. Neben seinem Job als Essenslieferant sucht er vor allem eins: Ein passendes Ende für seinen neuen Roman, denn eigentlich wollte Momo den Schlusssatz seiner Freundin Evelien widmen, die er prompt im Bett mit einem anderen erwischt. Inspiriert von einer Jugendgeschichte seines Vaters findet er schließlich doch noch das perfekte Ende. Es fehlt ihm nur noch der passende Verlag.