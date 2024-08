RTL+ startet neues Reality-Format noch in dieser Woche

TV-News

«La Familia House of Reality» wird nach der täglichen Veröffentlichung auf dem Streamingdienst auch bei RTLZWEI im linearen Fernsehen zu sehen sein.

Reality-Stars und -Sternchen sollen im Programm von RTLZWEI auch abseits von «B:Real» eine Rolle spielen. Dafür sorgt die hauseigene Influencer-Agentur La Familia, die ab dem 15. Mai gemeinsam mit dem Streamingdienst RTL+ die tägliche Reality-Sendungumsetzt. Die Show, die ab Mittwoch jeden Tag ab 19:00 Uhr bei RTL+ erscheint, ist mit zahlreichen Klienten der Agentur besetzt, als Hauptprotagonist steht Yasin Mohamed im Mittelpunkt.Der aus «Temptation Island», «Kampf der Realitystars» und «Germany Shore» bekannte TV-Star hat in München eine Wohngemeinschaft gegründet, zu der zahlreiche weitere Reality-Gesichter gehören. Unter anderem wohnt er mit Melina Hoch, Celina Weisner, Fabia Bengs und Sara Arslan zusammen. Hinzu gesellen sich zahlreiche weitere wechselnde Mitbewohner, die einen Einblick in ihren Alltag als TV-Sternchen geben. Sie filmen sich mit dem Smartphone selbst, weswegen intimere Einblicke als auf Instagram, TikTok und Co. versprochen werden. Von Montag bis Sonntag bekommen die Zuschauer in 35 Minuten Einblicke in das Leben der «House of Reality»-Bewohner. Neben etablierten TV-Persönlichkeiten werden auch Content Creator ohne TV-Erfahrung vor der Kamera stehen.Neben der Verwertung auf RTL+ wird auch RTLZWEI das Format, das von GoodThingsing unter der Leitung von Felix Fischer produziert wird, zeigen. Der Grünwalder Sender nannte allerdings noch keinen konkreten Sendeplatz. Ein möglicher Timeslot wäre am Vorabend ab 18:00 Uhr, schließlich hatte RTLZWEI erst in der vergangenen Woche bestätigt, dass «Köln 50667» am 14. Juni letztmalig auf diesem Sendeplatz ausgestrahlt werde ( Quotenmeter berichtete ). Wie es danach weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt.