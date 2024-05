Trotz RTLZWEI-Aus: «Köln 50667» wird bei RTL+ fortgesetzt

TV-News

Die letzte Folge im linearen Fernsehen läuft am 13. Juni. Am Freitag danach ist noch ein Best-of-Special geplant.

Die 18-Uhr-Stunde von RTLZWEI ist seit geraumer Zeit ein riesiges Problem für den Grünwalder Privatsender. Trotz eines umfangreichen Relaunches hat die Seriemit erheblichen Quotenproblemen zu kämpfen, die die Senderverantwortlichen dazu veranlassten, der Serie den Stecker zu ziehen. Nun steht fest, wann die letzte «Köln 50667»-Episode bei RTLZWEI zu sehen sein wird. Das große Finale ist am 13. Juni um 18:05 Uhr auf RTLZWEI zu sehen, gefolgt von einem Best-of-Special am 14. Juni. Das Finale ist bereits ab dem 6. Juni und das Best-of-Special ab dem 7. Juni auf RTL+ verfügbar. Dabei handelt es sich aber nicht um das endgültige Ende der Sendung.Der Streamingdienst RTL+, wo «Köln 50667» zu den erfolgreichsten Formaten zählt, wird die Serie exklusiv fortsetzen. Schon ab dem 7. Juni wird den Abonnenten dort jeweils montags und freitags eine neue Folge zum Streamen bereitgestellt. RTL+ verspricht nicht nur altbekannte Hauptdarsteller, sondern auch das Comeback ehemaliger «Köln 50667»-Lieblinge. Außerdem kehrt die Serie dorthin zurück, wo alles begann: in die kultige „Kunstbar“, so der Streamingdienst.„«Köln 50667» ist bei RTL+ schon immer ein sehr beliebtes und erfolgreiches Programm. Deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte des Formats unbedingt weiterschreiben und freuen uns, die Exklusivrechte von RTLZWEI erworben zu haben und nun gemeinsam mit filmpool entertainment in die Fortsetzung zu gehen“, erklärt Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+.Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution RTLZWEI, fügt an: „Die Daily Soap «Köln 50667» war seit 2013 über viele Jahre eine der erfolgreichsten Programmmarken bei RTLZWEI. Unsere Lizenzvereinbarung mit RTL+ macht es möglich, dass dieses Kultformat dort fortgesetzt wird. Wir freuen uns mit den Fans.“Auch auf Produzenten-Seite der filmpool entertainment ist die Freude über die Fortsetzung groß. Vittorio Valente, Geschäftsführer filmpool entertainment, sagt: „Wir haben immer an die Strahlkraft von «Köln 50667» geglaubt. Wir freuen uns daher umso mehr, dass uns RTLZWEI die Möglichkeit gibt, diese starke Marke bei RTL+ weiter glänzen zu lassen.“