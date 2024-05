RTL Group verbessert Werbeumsätze

Wirtschaft

Gleichzeitig wächst der Streamingdienst RTL+ rasant weiter.

Freude in Luxemburg: Die RTL Group veröffentlichte die Quartalszahlen und freute sich über eine Umsatzsteigerung. Der Gesamtumsatz stieg in den Monaten Januar, Februar und März 2024 von 1,285 Milliarden auf 1,318 Milliarden Euro. Der Werbeumsatz stieg um 10,1 auf 686 Millionen Euro, allein 528 Millionen Euro betrug der Fernsehwerbung-Umsatz.Die Produktionsfirma Fremantle, zu der auch UFA gehört, verzeichnete ein Minus von 9,2 Prozent auf 395 Millionen Euro. Wie immer werden solche steilen An- und Abstiege auf die Auslieferungen von Fernsehproduktionen begründet. Der Streaming-Umsatz legte um 41 Prozent auf 86 Millionen Euro zu. Die Streamingdienste von RTL erreichen sechs Millionen zahlende Kunden, der Primus ist RTL+ mit 5,3 Millionen Abonnenten. Innerhalb von einem Jahr kamen weitere 900.000 Abos hinzu, wobei die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom maßgeblich zum Ergebnis beträgt. M6+ soll am 15. Mai 2024 starten.Thomas Rabe, Chief Executive Officer der RTL Group, sagt: „Die RTL Group ist stark und im Rahmen unserer Erwartungen in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Wir haben unsere führenden Zuschauer- und Werbepositionen in Deutschland gestärkt und das dynamische Wachstum unseres Streaming-Geschäfts vorangetrieben. Die Ergebnisse im ersten Quartal bestätigen unsere Strategie, durch den Konjunkturzyklus hinweg zu investieren.“