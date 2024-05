Rezo macht Fake-News-Quiz für Freevee

TV-News

Der werbefinanziert Amazon-Streamingdienst Freevee hat den bekannten YouTuber Rezo für ein neues Unterhaltungs-Format verpflichtet. Dabei handelt es sich um die Gameshow, die ab dem 5. Juni in sechs Folgen zum Abruf bereit steht. Auf spielerische Weise möchte man mit der Sendung Medienkompetenz in einer jungen Zielgruppe schärfen, wie es in der Ankündigung heißt.«Fake Train» soll jungen Menschen aufzeigen, die eigene Informationsbeschaffung und Meinungsbildung zu hinterfragen und gleichzeitig deren Urteils- und Handlungskompetenz fördern. Dazu hat sich Rezo mit zahlreichen YouTubern zusammengeschlossen, darunter Influencer und Dschungel-Vizekönig Twenty4Tim, Rap-Legende Xatar, Stand-up-Comedienne Parshad Esmaeili und YouTube-Creator Rewinside, und begibt sich mit ihnen auf eine Zugfahrt. Dabei müssen sie ihr Wissen zu Fake News, Desinformation und Verschwörungserzählungen auf die Probe stellen und es in unterhaltsamen Spielen schaffen, die Lügen zu entlarven und die nächste Station unmanipuliert zu erreichen. Die Spiele befassen sich mit Inhalten, Mechanismen, Gefahren und Dynamiken von Desinformationen.„Ich freue mich bei «Fake Train» dabei zu sein, da Medienkompetenz auf Social Media – gerade kurz vor einer Europawahl – nicht nur bei den älteren Generationen, sondern auch bei manchen von den jüngeren Leuten ein Problem ist. Ich hoffe, dass wir sie hiermit erreichen, sie an der Sendung Spaß haben und vielleicht auch ein bisschen was lernen“, erklärt Rezo.Produziert wird «Fake Train» von der Leonine-Tochter i&u TV, Auftraggeberin ist die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Philip Grabow, Head of Development Digital bei i&u TV und Executive Producer von «Fake Train» sagt: „Die Zusehenden können sich auf knifflige Spiele, eine coole Location und einzigartige prominente Gäste freuen. Rezo ist der perfekte Host für dieses Format. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unsere Produktion gewinnen konnten und dass wir gemeinsam mit der bpb und Amazon Freevee eine so großartige Konstellation an Partnern zusammengebracht haben.“ Die Dreharbeiten fanden Ende April 2024 in Köln statt.