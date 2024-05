RTL sichert sich Raab-Boxkampf

EILMELDUNG TV-News

RTL hat sich die Ausstrahlungsrechte des Boxkampfes zwischen Stefan Raab und Regina Halmich gesichert, der am 14. September in Düsseldorf ausgetragen wird.

Am 1. April hatte Stefan Raab seine Rückkehr in die Öffentlichkeit mit einer Neuauflage des Boxkampfes gegen Regina Halmich angekündigt. Was viele zunächst für einen Aprilscherz hielten, bestätigte sich schnell. Das Event steigt am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Über einen Monat stellte Raab und seine mit dem ehemaligen ProSieben-Chef Daniel Rosenmann gegründete Produktionsfirma Raab Entertainment die Medienwelt vor ein Rätsel, wo der Boxkampf zu sehen sein werde. Es gab wilde Spekulationen über einen neuen Streamingdienst, für den der Boxkampf zu eine Art Launch-Event werden sollte. Diese Pläne werden sich nicht bewahrheiten.Nachdem ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets kürzlich auf der Hauptversammlung seines Konzerns deutlich machte, dass seine Sendergruppe den Kampf nicht übertragen werde, hat nun RTL Deutschland im übertragenen Sinne zugeschlagen. RTL wird den Kampf, der offiziell unter dem Titelvermarktet wird, übertragen. RTL+ zeigt das Event parallel im Livestream. Nach 2001 und 2007 ist es bereits der dritte TV-Kampf zwischen Halmich und Raab, der in der am Mittwochmittag verschickten Pressemitteilung nicht zu Wort kam.RTL- und RTL+-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek erklärt: „Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet – und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte.“Regina Halmich fügt an: „Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird’s auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und, dass RTL das ‚Ereignis des Jahrzehnts‘ zeigen wird, ist fantastisch. Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen! Wer mich unterschätzt, hat schon verloren. Raab wird nach allen Regeln der Kunst eine Mega-Show liefern. Und ich werde ihm mächtig einheizen.“