«Germanys Next Topmodel» vermeidet die Fußball-EM

TV-News

Das Finale findet wie gewohnt an einem Donnerstag statt, das Halbfinale ist erstmals nur zwei Tage zuvor bei ProSieben zu sehen.

Die Heim-Europameisterschaft wirft ihre Schatten voraus, was – wie üblich bei einem Fußball-Großereignis – auch Auswirkungen auf die Programme der Sender hat, die über keine Ausstrahlungsrechte verfügen. In diesem Fall will ProSieben mit seinem Show-Flaggschiffnicht in Konkurrenz zur Fußball-EM treten, weswegen man das Finale auf Donnerstag, den 13. Juni, terminiert hat. Die Live-Sendung geht damit auf dem gewohnten «GNTM»-Slot um 20:15 Uhr über die Bühne.Eine Neuerung gibt es aber zum Halbfinale. Dieses findet nicht eine Woche zuvor statt, sondern nur zwei Tage, am Dienstag, 11. Juni. Das gab es in der Sendungsgeschichte noch nie. Von den 38 Kandidatinnen und Kandidaten haben derzeit noch 16 die Chance auf den Hauptgewinn, der in diesem Jahr jeweils an eine Frau und einen Mann ausgeschüttet wird. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro sowie das Cover der deutschen ‚Harper's Bazaar‘, auf dem dann erstmals auch ein Mann zu sehen sein wird.«Germany’s Next Topmodel» ist übrigens nicht das einzige ProSieben-Format, das König Fußball aus dem Weg geht. Auchwurde um einen Tag auf den 2. Juni verschoben, um nicht am 1. Juni gegen das Champions-League-Finale, das im ZDF ausgestrahlt wird, anzutreten. Mit Borussia Dortmund fährt bereits ein deutsches Team nach Wembley, am heutigen Abend entscheidet sich, ob auch der FC Bayern München gegen Real Madrid weiterkommt.