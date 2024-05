FOX Corp. läuft weiter gut

Wirtschaft

Fast eine halbe Milliarde US-Dollar Umsatz wurden weniger erwirtschaftet, das lag an dem fehlenden Super Bowl.

Der US-Sender FOX, der Nachrichtensender FOX News und weitere Sender wie FOX Nation sowie Tubi verdienten weniger Geld. In den ersten drei Monaten erwirtschaftete die FOX Corp. einen Umsatz von 3,447 Milliarden US-Dollar nach 4,084 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg jedoch von 833 auf 891 Millionen US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg von -50 Millionen US-Dollar auf 704 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Vergleich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems geschlossen und 787 Millionen US-Dollar Strafe gezahlt.FOX kämpft mit dem Werbemarkt, der in den Monaten Januar, Februar und März von 1,875 auf 1,235 Milliarden US-Dollar zurückging. Mit den Gebühren seiner Affiliate-Sender kam der Sender auf 1,938 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 1,857 Milliarden). Die Kabelsender erwirtschafteten in den ersten drei Monaten 1,472 Milliarden US-Dollar nach 1,570 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Fernsehen ging von 2,475 auf 1,938 Milliarden US-Dollar zurück. 2023 hatte man allerdings im Februar den Super Bowl im Programm, den man im nächsten Jahr wieder übertragen kann.Lachlan Murdoch, Executive Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Die Ergebnisse von FOX für das dritte Quartal zeigen einmal mehr, dass sich FOX mit seiner einzigartigen Strategie weiterhin von der Konkurrenz abhebt. Die Stärke und Marktführerschaft unserer Kernmarken, gepaart mit unserem Fokus auf Live-Inhalte und unverzichtbare Event-Programme, wird von unseren Zuschauern, Werbekunden und Vertriebspartnern sehr geschätzt. Die konsequente finanzielle Umsetzung dieser Strategie unterstützt unsere Investitionen in Innovationen, die unser digitales Portfolio, allen voran Tubi, vorantreiben. Unser ausgewogener Ansatz bei der Kapitalallokation, der durch unsere starke Bilanz untermauert wird, unterstreicht unsere Fähigkeit, langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.“