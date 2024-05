Neues «The Office» kommt zu Peacock

US-Fernsehen

Das neue Büro dreht sich um eine Zeitung im mittleren Westen.

Das Branchenblatt „Variety“ berichtet, dass Peacock eine neue-Serie in Auftrag gegeben hat. Dabei handelt es sich nicht um ein Reboot oder Spin-Off, sondern um eine neue Mockumentary-Serie mit neuer Besetzung, die aber im selben Universum spielt. «The White Lotus»-Star Sabrina Impacciatore und Domhnall Gleeson gehören zur Besetzung. "Die Dokumentarfilm-Crew, die die Dunder Mifflin-Filiale in Scranton verewigt hat, ist auf der Suche nach einem neuen Thema, als sie auf eine sterbende historische Zeitung im Mittleren Westen stößt und auf den Verleger, der versucht, sie mit freiwilligen Reportern wiederzubeleben."Es ist mehr als zehn Jahre her, dass die letzte Folge von «The Office» auf NBC ausgestrahlt wurde, und die gefeierte Comedyserie gewinnt weiterhin an Popularität und baut auf Peacock neue Generationen von Fans auf", sagte Lisa Katz, Präsidentin von NBCUniversal Entertainment. „In Zusammenarbeit mit Universal Television und unter der Leitung des Kreativteams Greg Daniels und Michael Koman wird diese neue Serie, die im Dunder Mifflin-Universum spielt, neue Charaktere in einem neuen Umfeld einführen, das sich hervorragend für Comedy eignet: eine Tageszeitung“.Erfinder der neuen Serie ist Greg Daniels, der die amerikanische Version von «The Office» für das Fernsehen entwickelt hat, zusammen mit Michael Koman. Gemeinsam mit Ricky Gervais und Stephen Merchant, die die britische Originalversion der Serie entwickelt haben, sowie Howard Klein, Ben Silverman und Banijay Americas fungieren die beiden als ausführende Produzenten. Das Studio ist Universal Television.