RTL lässt «Bauer sucht Frau» gegen «GNTM» antreten

TV-News

Weil der Kölner Sender Anfang Juni das EM-Vorbereitungsspiel Italien gegen Türkei ausstrahlt, wechselt das Finale der Datingshow auf den Donnerstag.

Anfang Juni geht die aktuelle Staffel der RTL-Datingshowzu Ende. Inka Bause meldet sich für das Finale aber nicht auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstag, sondern zwei Tage später am Donnerstag, den 6. Juni. Der Grund für die Verschiebung liegt in der Übertragung des Testspiels zwischen den beiden EM-Teilnehmern Italien und Türkei, die RTL am 4. Juni live sendet. Der Anstoß zwischen dem Titelverteidiger aus Italien und den türkischen Hoffnungsträgern erfolgt um 21:00 Uhr.Fußballbedingt setzt RTL auch am Samstag, 1. Juni, und am Montag, 3. Juni, auf alte Programm-Ware. Am Samstag ist das Champions-League-Finale im ZDF zu sehen, weswegen RTL auf die beiden-Krimis „Das Grab am Strand“ und „Tödliche Falle“ zwischen 20:15 und 0:15 Uhr setzt. Da das DFB-Team am Montagabend in Nürnberg gegen die Ukraine ein Testspiel bestreitet, das im Ersten übertragen wird, zeigt der Kölner Sender um 20:15 Uhr die „BabyOne“-Episode vonaus dem Juli 2023. In der Ausgabe kam es damals zu einem Novum, denn mit Anna Weber und Jan Weischer stellte sich erstmals ein Geschwisterpaar dem Experiment.Am Freitagabend, 7. Juni, darf RTL dann selbst auf Quotenjagd mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehen. Aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach überträgt RTL die Generalprobe der Nagelsmann-Elf gegen Griechenland. RTL geht ab 20:15 Uhr auf Sendung, Anpfiff ist wie am Montag zuvor um 20:45 Uhr.Zurück zum Donnerstag: Im Anschluss an «Bauer sucht Frau International» und das obligatorische «RTL Direkt» setzt RTL auf ein neueszum Thema „Kiez extrem! 48 Stunden Schlagermove“. Darin geht man der Frage nach, was passiert, wenn der Schlagermove mit etwa 400.000 Feierwütigen über die Reeperbahn zieht. RTL verspricht einen Blick hinter die Kulissen eines der größten Volksfeste Deutschlands und ist hautnah dabei, wenn auf dem Hamburger Kiez für ein Wochenende absoluter Ausnahmezustand herrscht. Die Reportage begleitet Schlager-Fans aus ganz Deutschland, eine Pastorin, die spontane Vermählungen anbietet, Türsteher und einen der kultigsten Wurstverkäufer der Stadt.