Pinewood verkauft Studio in der Dominikanischen Republik

Kino-News

Aufgrund der zahlreichen Projekte ist bereits eine Erweiterung in Arbeit.

Wie das Branchenblatt "Variety" exklusiv berichtet, haben die Londoner Pinewood Studios ihre Minderheitsbeteiligung an der Horizon Water Tank Facility in der Dominikanischen Republik verkauft. Lantica Media ist nun alleiniger Eigentümer, weshalb das Unternehmen nun unter dem Namen Lantica Studios firmiert. Zuvor hießen die Studios Pinewood Dominican Republic Studios und verfügten über drei Studios. Eine vierte, 16.000 Quadratmeter große Halle ist derzeit im Bau.„Wir sind von durchschnittlich 400 bis 500 einheimischen Mitarbeitern pro Jahr auf 2.000 pro Jahr gewachsen“, sagte Albert Martinez, Geschäftsführer der Lantica Studios. „Als wir die Studios vor zehn Jahren eröffneten, waren sie eine Premiere für die gesamte karibische und zentralamerikanische Region, und seitdem hat sich das Film-Ökosystem in der Dominikanischen Republik und in ganz Lateinamerika so stark entwickelt, dass wir mit einer größeren Nachfrage konfrontiert sind, als unsere derzeitige Infrastruktur bewältigen kann“.Erst kürzlich wurde die Produktion der neuen MGM+-Serie «Hotel Cocaine» abgeschlossen. „Wir haben Projekte aus der ganzen Welt mit Partnern wie Disney, Paramount, Amazon MGM, Netflix und NBC Universal willkommen geheißen - und wir freuen uns darauf, in eine neue Wachstumsphase einzutreten“, sagte er.