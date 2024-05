Blockbuster-Battle

In diesem Battle gibt es massenhaft Action, denn Tom Cruise ist in «Collateral» am Start. Dazu gesellen sich das «Suicide Squad» und «Hobbs & Shaw». Wer liefert ab?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(arte, 20:15 Uhr)Max ist Taxifahrer in Los Angeles und kutschiert Fahrgäste mit ihren jeweiligen Launen durch die Großstadt. Er ist ein aufmerksamer und genauer Beobachter, der im Rückspiegel seine Gäste mustert. Voller Sehnsucht träumt er sich aus seinem Alltag weg; als Vincent in sein Taxi steigt, ist Max noch ganz hingerissen von einem Flirt mit der Staatsanwältin Annie. Vincent will quer durch LA an sein Ziel gebracht werden, wo er einen gefährlichen Auftrag zu erledigen hat. Als eine Leiche auf dem Taxi landet, wird Max klar, dass es für ihn nun keine Ausstiegsoption mehr gibt. Max wird zur Geisel und muss daran mitwirken, die nächste Person auf Vincents Liste zu töten - schockiert von der Gnadenlosigkeit, mit der dieser seine Aufträge ausführt. Max sucht unablässig nach Möglichkeiten, zu entfliehen und die Morde zu verhindern. Die Polizei verdächtigt ihn inzwischen als Drahtzieher hinter den Taten, da das Taxi bei allen Fällen die einzige Spur ist. Ganz unten auf der Liste des Auftragskillers steht Annie, die Staatsanwältin. Sie versucht Max um jeden Preis zu retten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie als Superschurken in einer spektakulären DC-Comicverfilmung: Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird. Quotenmeter hatte sich 2016 mehr von dem Blockbuster erhofft: „«Suicide Squad» ist wahrlich kein runder Film, und ein wagemutig variantenreicher Film ist David Ayer mit diesem Schurkenactioner ebenso wenig gelungen. Was diese Comicadaption hingegen darstellt, ist ein tonal gewaltig unausgewogenes, kurzweiliges Chaos mit coolen Figuren und jeder Menge liegen gebliebenem Potential.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Eigentlich sind Luke Hobbs und Deckard Shaw Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen? So bewertete Quotenmeter den Film : „Kirby, Statham und Johnson machen Laune, die Action ist abstrus und das pseudo-gefühlvolle Gewäsch der Vorgängerfilme wird massiv reduziert: «Hobbs & Shaw» ist «Fast & Furious» mit ehrlicher Gaga-Attitüde. Spaßig!“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7