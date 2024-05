Felix Neureuther wird ARD-Olympia-Experte

TV-News

Der Winterport-Experte, der seit 2019 für die blaue Eins im Einsatz ist, wird im Sommer die Olympischen Spiele in Paris begleiten.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther wird sein Engagement bei der ARD erweitern. Er ergänzt das Reporter-Team während der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, dies gab Neureuther am Mittwoch im Rahmen des OMR Festivals in Hamburg bekannt. Für Neureuther, der seit 2019 als Wintersport-Experte für die ARD fungiert, werden die Sommerspiele eine Premiere in seiner Karriere sein. Seinen Blick und seine Erlebnisse in Paris wird er in der Rubrikim Fernsehen und in der ARD Mediathek sowie auf den Social-Media-Accounts der «Sportschau» mit dem Publikum teilen. Zudem wird er als Gesprächsgast im TV-Studio, im Podcast und Radio auftreten.„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, weil ich glaube, dass die Spiele in Paris etwas ganz Besonderes werden und weil ich als Wintersportler mal Olympische Sommerspiele von einer anderen Seite erleben darf", erklärte Neureuther und fügt an: „Bisher habe ich alles nur aus der Zuschauer-Perspektive verfolgt – als großer Sommersportfan, auch was die Olympischen Spiele betrifft." Nervös sei er nicht, so Neureuther. Außerdem treffe er auf ein super Team – alte Bekannte wie Esther Sedlaczek und Alex Bommes – da mache die Arbeit auch menschlich richtig Spaß, so der ehemalige Profisportler. Über seine Erwartungen und Wünsche sagt er: „Dass es friedliche Spiele werden. Dass es Spiele werden, die die Masse begeistern und die vor allem auch Kinder motivieren, rauszugehen, gesünder zu leben und Sport zu treiben. Und dass sie weggehen vom Smartphone und wieder raus in die Natur und einfach Lust haben, Sport zu treiben. Dass wieder mehr eine Begeisterung für den Sport entsteht. Diese Kraft hat Olympia.“Mirjam Bach ist als crossmediale ARD-Programmchefin für die Olympischen Spiele und Paralympics 2024 in Paris in der Verantwortung und hat Felix Neureuther als Experte verpflichtet. „Felix ist ein großer Fan der Olympischen Idee, er liebt es, Menschen in Bewegung zu bringen. Gleichzeitig ist er aber auch ein kritischer Geist, wenn es um Themen wie Nachhaltigkeit oder die Rolle des IOC geht. Daher sind wir gespannt auf seinen Blick auf die Olympischen Spiele“, so Bach.