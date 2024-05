«The Chi» bekommt eine siebte Staffel

US-Fernsehen

In Deutschland ist die Paramount+-Serie bei Disney+ zu empfangen.

Der Streamingdienst Paramount+ with Showtime hatfür eine siebte Staffel verlängert. Der zweite Teil der sechsten Runde wird am kommenden Sonntag beim Fernsehsender Showtime und im Stream beginnen. Die Produktion der Serie wird Ende des Monats in Chicago beginnen.«The Chi» wird beschrieben als „eine schicksalhafte Wendung der Ereignisse, die Schockwellen durch eine Gemeinde in der Southside von Chicago sendet und das Leben von Emmett, Brandon, Ronnie und Kevin auf unerwartete Weise miteinander verbindet“. 20th Television und Showtime produzieren die Serie, in der einst Jason Mitchell, Ntare Mwine und Tiffany Boone zu sehen waren. Von der ursprünglichen Besetzung sind noch Jacob Latimore, Alex R. Hibbert und Yolonda Ross an Bord.„Lena Waithe ist eine Geschichtenerzählerin der Generation, deren authentische und unerschrockene Erzählungen in «The Chi» einen tiefen Eindruck hinterlassen und einen starken Blick auf die Komplexität des Lebens in Chicago und die Erfahrungen der Schwarzen in Amerika bieten“, sagte Nina L. Diaz, President of Content und Chief Creative Officer für Showtime/MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks. „Nach einer rekordverdächtigen Staffel und vor der Rückkehr in dieser Woche freuen wir uns, den Fans das Versprechen zu geben, dass es noch mehr geben wird - damit sie weiterhin die rauen, emotionalen Geschichten und unvergesslichen Charaktere genießen können, die diese bahnbrechende Serie zu einem durchschlagenden Erfolg für Showtime gemacht haben.“