«Lady in the Lake» startet am 19. Juli

US-Fernsehen

Die Serie von AppleTV+ mit Natalie Portmann feiert bald Premiere.

Ab Freitag, den 19. Juli wird die siebenteilige Miniseriemit zwei Episoden auf Apple TV+ ausgestrahlt, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 23. August. Die Hauptrollen spielen Oscar- und Golden Globe-Gewinnerin Natalie Portman, die auch als ausführende Produzentin fungiert, und der Emmy-nominierte Moses Ingram.Das Leben zweier Frauen gerät auf einen tödlichen Kollisionskurs, als an Thanksgiving 1966 das Verschwinden eines jungen Mädchens die Stadt Baltimore erschüttert. Die jüdische Hausfrau Maddie Schwartz (Natalie Portman), die ihre Vergangenheit hinter sich lassen und sich als Enthüllungsjournalistin neu erfinden will, und Cleo Sherwood (Moses Ingram), eine Mutter, die sich in der politischen Unterwelt des schwarzen Baltimore zurechtfinden muss, während sie darum kämpft, ihre Familie zu ernähren. Anfangs scheinen ihre unterschiedlichen Leben parallel zu verlaufen, doch als Maddie sich auf Cleos mysteriösen Tod fixiert, tut sich ein Abgrund auf, der alle um sie herum in Gefahr bringt. Unter der visionären Regie von Alma Har'el entwickelt sich „Lady in the Lake“ zu einem fiebrigen Noir-Thriller und einer unerwarteten Geschichte über den Preis, den Frauen für ihre Träume zahlen.Neben Natalie Portman und Moses Ingram spielen Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison und Pruitt Taylor Vince mit. «Lady in the Lake» entsteht bei FIFTH SEASON und wird von Crazyrose und Bad Wolf America produziert. Alma Har'el fungiert zusammen mit ihrem Produktionspartner Christopher Leggett als Serienschöpferin, ausführende Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Natalie Portman ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern neben ihrer Produktionspartnerin Sophie Mas auch ausführende Produzentin. Nathan Ross und der verstorbene Jean-Marc Vallée waren die ausführenden Produzenten von Crazyrose. Julie Gardner ist ausführende Produzentin von Bad Wolf America. Layne Eskridge, Amy Kaufman, Boaz Yakin und die Autorin Laura Lippmann fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.