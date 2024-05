Snopp Dogg geht zu «The Voice»

US-Fernsehen

Reba McEntire and Gwen Stefani sind ebenfalls zu sehen.

Wie auf der Upfrontshow in der Radio City Music Hall in New York bestätigt wurde, kehrt die vierfach mit dem Emmy ausgezeichnete NBC-Musikwettbewerbsserieim Herbst für die 26. Staffel mit einer hochkarätigen Trainerriege zurück: Snoop Dogg und Michael Bublé gesellen sich zu den wiederkehrenden Coaches Reba McEntire und Gwen Stefani.Bublé, ein unaufhaltsames Talent, das für seine Weltklasse-Showmanship bekannt ist, bringt seinen einzigartigen Stil und seine Stimmgewalt in die dynamische Coaching-Runde ein. Er ist ein Freund von «The Voice», da er in Staffel 3 als Berater des Teams Blake fungierte.In der Welt des Sports bereits als Coach Snoop bekannt, bringt er nun seine Fähigkeiten vom Spielfeld auf die Voice-Bühne. Als Branchenmogul und weltweit anerkannter Innovator nutzt Snoop Dogg seine umfangreiche Arbeit in der Musikbranche und seinen einzigartigen Ansatz als Entertainer, um den Wettbewerb zu unterstützen. Zuvor war er bereits als Mega-Mentor der Staffel 20 im Einsatz. Die Vorreiterinnen der Branche, Reba McEntire und Gwen Stefani, nehmen erneut auf ihren roten Stühlen Platz, um eine neue Generation aufstrebender Künstler zu coachen. Für McEntire ist es die dritte Staffel in Folge, für Stefani die achte.