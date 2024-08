«The Big Bang Theory», «Friends» & Co. landen bei Joyn

TV-News

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat mit Warner Bros. Discovery einen Rechtedeal über 24 Serien abgeschlossen. 19 Titel landen allein bei Joyn.

Der Streamingdienst des gebeutelten ProSiebenSat.1-Konzerns, Joyn, hat ein Rechtepaket mit Warner Bros. Discovery (WBD) ausgehandelt, das zwar keine neuen Blockbuster-Projekte beinhaltet, aber eine durchaus attraktive Basis für ausgeprägtes Binge-Watching auf der Plattform bildet. Joyn hat sich 19 Serien von WBD gesichert, die insgesamt 2.638 Folgen umfassen. Darunter zählen Titel wieund. Insgesamt umfasst der Deal sogar 24 Serien, die nicht nur bei Joyn verwertet, sondern auch auf den Free-TV-Sendern der Gruppe ausgespielt werden. Dazu gehörenund, die aktuell nur sporadisch bei Joyn verfügbar sind.„Mit dem Content-Deal mit Warner Bros. Discovery bringen wir reichlich US-Fiction-Nachschub zu unseren Zuschauer:innen und stärken insbesondere unsere Streaming-Plattform Joyn. Damit erneuern wir unser klares Versprechen: Unsere Gruppe ist die erste Adresse für Fans von bestem Entertainment in Serie“, erklärt Henrik Pabst, Geschäftsführer und Chief Content OfficerSeven.OneEntertainment Group. Joyn- Programmchef Thomas Münzner fügt an: „19 Serien für Joyn sind 19 Serien für unsere Zuschauer:innen, die sie mit allen Folgen in allen Staffeln kostenfrei bingen können. Sie feiern ein Wiedersehen mit ihren Stars aus zum Beispiel «The Vampire Diaries», dem Spin-Off «The Originals» oder «Smallville» – und das, wann sie möchten und in so vielen Folgen am Stück wie sie möchten.“Matthias Heinze, Head of Distribution & Partnerships Warner Bros.Discovery GSA, erklärt: „Unsere bekannten und hochwertigen US-Serien haben eine breite Fangemeinde in Deutschland. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unsere Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 jetzt fortführen und den Zuschauer:innen sowohl auf Joyn als auch den Free-TV-Sendern von ProSiebenSat.1 gemeinsam besten Hollywood-Seriencontent anbieten können.“