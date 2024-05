«Kleo» geht Ende Juli weiter

TV-News

Netflix hat einen Teaser-Trailer für die zweite Staffel der Action-Serie mit Jella Haase veröffentlicht. Die neue Runde umfasst aber nur noch sechs Episoden.

Trotz des großen Erfolgs der Serie, der sich nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränkte, stellte Netflix seine Zuschauer auf eine Geduldsprobe. Die erste Staffel erschien im Sommer 2022, es dauerte rund ein Jahr, bis die zweite Staffel in Berlin und Brandenburg in Produktion ging. Im Herbst folgte ein weiterer Drehblock in Belgrad. Nun hat der kalifornische Streamingdienst einen Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen verkündet. Jella Haase schlüpft ab dem 25. Juli in die Rolle der Ex-Stasi-Killerin Kleo Straub. Die zweite Staffel fällt allerdings etwas kürzer als die erste Runde aus, statt acht Folgen produzierte Zeitsprung Pictures nur sechs Episoden.In der zweiten Staffel geht die Jagd nach dem roten Koffer weiter: Dieses Mal soll Ex-DDR-Spionin Kleo ihn endgültig vernichten. Schnell wird klar, dass der Inhalt eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung Deutschlands und Europas nach dem Kalten Krieg spielt. Kein Wunder also, dass auch KGB und CIA hinter dem Koffer her sind – und damit auch die ehemalige Stasi-Killerin im Visier haben. Während Kleo die Zukunft Europas in ihren Händen hält, wird sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit katapultiert, als ihr lieb ist.Neben Jella Haase kehrt auch Dimitrij Schaad in seine Rolle zurück. In weiteren Rollen spielen Julius Feldmeier, Vincent Redetzki, Steffi Kühnert, Marta Sroka, Alli Neumann und Anna Stieblich. Auch bei Staffel zwei zeichnet erneut das Showrunner- und Autoren-Team HaRiBo verantwortlich, bestehend aus Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad. Als leitende Produzenten agieren Michael Souvignier, Till Derenbach und Jörg Engels von Zeitsprung Pictures. Die Regie übernehmen Isabel Braak und Nina Vukovic nach Drehbüchern von HaRiBo und Katharina Brauer.