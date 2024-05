Amazon bestellt vier neue Sport-Dokus

US-Fernsehen

Die Emmy-nominierte Prime-Doku-Serie «Coach Prime» geht weiter.

Prime Video hat heute grünes Licht für vier neue Sportdokumentationen gegeben, darunter eine vierteilige Dokumentation über die NASCAR-Ikone Dale Earnhardt Sr., eine vierteilige Serie über die Geschichte der Madden-Videospielserie, eine Anthologieserie über die epischsten Game 7s der Sportgeschichte und eine True-Crime-Dokumentation über den berüchtigten Kansas City Chiefs-Superfan und Serien-Bankräuber ChiefsAholic. Die Ankündigung erfolgte heute Morgen im Vorfeld der ersten Amazon Upfront-Präsentation am Pier 36 in New York City.Prime Video kündigte außerdem die Verlängerung der Emmy-nominierten Doku-Folgeserie «Coach Prime» für eine dritte Staffel an. «Coach Prime» wird die Fans auch in der kommenden Saison wieder in die Umkleidekabine und auf das Spielfeld des Football-Programms der University of Colorado Boulder (CU Boulder) von Deion „Coach Prime“ Sanders führen. Coach Prime wird von Constance Schwartz-Morini, Michael Strahan, Fred-Anthony Smith und Jamie Elias von SMAC Entertainment produziert. Micah Brown fungiert außerdem als ausführender Produzent und Showrunner. Coach Prime wird von SMAC Productions, einer Abteilung von SMAC Entertainment, für Prime Video Sports produziert.: Die Geschichte der Earnhardt-Familie ist die Geschichte von NASCAR - man kann die Geschichte des einen nicht ohne die des anderen erzählen - und im Zentrum der Earnhardt-Familie stand Dale Earnhardt Sr., die einflussreichste Figur, die der Sport je kannte. Als charismatischer Held der Arbeiterklasse für Millionen von Fans verbrachte Dale Sr. den größten Teil von zwei Jahrzehnten als die sichtbarste Figur im Stock-Car-Rennsport. Er durchbrach die Grenzen der regionalen Fangemeinde des Sports und erlangte Berühmtheit im Mainstream, sammelte Millionen an Werbeverträgen von Coca-Cola bis Wheaties und trat im Tagesfernsehen und in Late-Night-Talkshows auf. Von einer Generation zur nächsten brachte der Rennsport die Earnhardt-Familie zusammen, aber es war nicht immer ein einfacher Weg. Mit beispiellosem Zugang und noch nie zuvor gesehenem Archivmaterial verspricht die «Untitled Earnhardt Documentary» einen tiefgründigen, aufschlussreichen und endgültigen Bericht über eine historische amerikanische Familie.Präsentiert von Prime Video Sports, wird die «Untitled Earnhardt Documentary» von Imagine Documentaries, NASCAR Studios und Everyone Else in Zusammenarbeit mit Dirty Mo Media produziert. Die Serie wird von Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein und Justin Wilkes von Imagine Entertainment, Matt Summers und Tim Clark von NASCAR Studios sowie TJ Martin, Dan Lindsay und Tony Mayhoff produziert.Dieenthüllt die noch nie erzählte Geschichte von Madden NFL, von den archaischen 8-Bit-Ursprüngen bis hin zum Erfolg als jährliches Must-Have - allen Widrigkeiten zum Trotz. Zum ersten Mal überhaupt öffnet EA SPORTS seinen Tresor mit seltenem und noch nie gesehenem Filmmaterial und lässt die Kameras mitlaufen, wenn das Team die nächste Generation des Spiels fertigstellt. Was als unwahrscheinliche Paarung zwischen einem Computergenie und einer Fußballlegende begann, löste eine Revolution aus und führte zu einem seismischen Zusammenstoß zwischen den Welten von Sportlern und Freaks. Sie hätten scheitern müssen. Stattdessen hat ihr Spiel das Spiel verändert - und damit auch unsere Kultur.Die von Prime Video und der A+E Factual Studios Gruppe präsentierte «Untitled EA Madden Documentary» wird von der A+E Factual Studios Gruppe, SMAC Productions, Misher Films und MTP produziert. Die Serie wird von Kevin Misher und Andy Berman von Misher Films, Michael Strahan, Constance Schwartz-Morini und Fred-Anthony Smith von SMAC Entertainment, Mike Tollin von MTP, Sandy Montag von The Montag Group, Steve Ascher, Kristy Sabat und Jessica Conway von A+E Factual Studios, Daryl Holt, Seann Graddy und Julie Foster von EA SPORTS sowie Nathan Caswell, Jeremiah Zagar und Jeremy Yaches von Public Record produziert. Caswell und Zagar werden Regie führen.erweckt die beiden größten Worte der Sportwelt in einer neuen fünfteiligen Anthologieserie zum Leben. Mit Berichten aus erster Hand von den Athleten, die an diesen umkämpften Spielen teilgenommen haben, wirft jede Episode einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, was es braucht, um auf der größten Bühne des Sports zu bestehen. Vom Sieg der Chicago Cubs in der World Series 2016 bis zum Game 7 der New York Rangers im Stanley-Cup-Finale 1994 - die Serie zeigt, wie dieser ultimative Test mit maximalem Druck und extremer Intensität die Herzen und Köpfe der legendären Stars, die im Mittelpunkt stehen, belastet.«Game 7» wird von Words + Pictures produziert und von Daniel Amigone inszeniert. Game 7 wird produziert von Connor Schell, Aaron Cohen und Anneka Jones von Words + Pictures; Mark Messier, Mat Vlasic und Isaac Chera von Game 7; und Danny DeVito, Jake DeVito und Lucy DeVito von Jersey Films 2nd Avenue.ist ein Dokumentarfilm über ein wahres Verbrechen, der die Geschichte des Kansas City Chiefs-Superfans und Serien-Bankräubers Xaviar Babudar - bekannt als „ChiefsAholic“ - aufdeckt. Babudar, der für sein unverwechselbares Wolfskostüm und seine übermütigen Auftritte in den sozialen Medien bekannt ist, wurde als einer der glühendsten Fans der Kansas City Chiefs berühmt. Als er jedoch im Dezember 2022 in Bixby, Oklahoma, wegen einer Reihe von Banküberfällen verhaftet wurde, kam ein mutmaßliches Geheimleben ans Licht. Anhand von Interviews, die Babudar selbst gewährt hat, wird in «ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing»kritische Momente der Ereignisse rund um Babudars Verhaftung und bietet eine Perspektive aus erster Hand auf seinen weiteren Weg.Präsentiert von Prime Video, «ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing» ist eine Produktion von DreamCrew Entertainment, North of Now und Five All in the Fifth Entertainment unter der Regie von Dylan Sires. ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing wird von Aubrey Drake Graham von DreamCrew Entertainment, Andrew Renzi von North of Now und Douglas Banker von Five All in the Fifth produziert.