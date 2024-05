Amazon produziert «Tomb Raider»-Serie

US-Fernsehen

Phoebe Waller-Bridge wird das Format schreiben und produzieren. Außerdem kommt die Vorgeschichte von «Legally Blonde».

Der Streamingdienst Amazon setzt weiter auf Action: Der Streamingdienst hat eine Serie über «Tomb Raider» ► bestellt hat, bei der Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») als Autorin und ausführende Produzentin fungieren wird. Die Serie basiert auf der kultigen Tomb-Raider-Videospielserie, die die Abenteuer der weltberühmten Archäologin und Abenteurerin Lara Croft nachstellt. Das Projekt ist Teil einer Vereinbarung zwischen Crystal Dynamics und Amazon MGM Studios, die im Rahmen des First-Look-Deals von dj2 mit dem Studio zustande kam, um weitere Tomb-Raider-Geschichten in Form von Serien und Filmen zu entwickeln.Crystal Dynamics und Amazon Games haben bereits eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Veröffentlichung eines neuen Multiplattform-Tomb-Raider-Spiels angekündigt. Bei dem noch unbetitelten Spiel handelt es sich um ein narratives Einzelspieler-Action-Adventure, das ein völlig neues, nächstes Kapitel von Lara Crofts legendären Erkundungen in der Tomb Raider-Reihe darstellt.Die Vorgeschichte von «Natürlich blond» läuft bei Amazon: «Elle» von Reese Witherspoon's Hello Sunshine, einem Teil von Candle Media, wurde eingekauft. Die Schöpferin Laura Kittrell («High School») ist als Showrunnerin und ausführende Produzentin vorgesehen, während Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Lauren Kisilevsky und Marc Platt ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Elle folgt Elle Woods in der Highschool, während wir die Lebenserfahrungen kennenlernen, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir im ersten «Legally Blonde»-Film kennen und lieben gelernt haben.„Ich könnte mich nicht mehr über diese Serie freuen! Die Fans werden erfahren, wie Elle Woods sich als Teenager mit ihrer ausgeprägten Persönlichkeit und ihrem Einfallsreichtum in ihrer Welt zurechtfand, und zwar auf eine Art und Weise, wie es nur unsere geliebte Elle tun konnte. Was könnte besser sein als das?! Ich bin den unglaublichen Teams von Prime Video und Hello Sunshine - zusammen mit unserer fantastischen Autorin Laura Kittrell - sehr dankbar, dass sie diesen Traum von mir wahr gemacht haben. Legally Blonde ist zurück!", sagte Reese Witherspoon.Prime Video hat einen Starttermin für den 20. Juni bekannt gegeben und einen Teaser-Trailer fürveröffentlicht. Das ist eine Dokumentation in Spielfilmlänge, die die letzten 12 Tage von Roger Federers professioneller Tenniskarriere dokumentiert. Unter der Regie des Oscar-prämierten Regisseurs Asif Kapadia und des Regisseurs Joe Sabia ist «Federer: Twelve Final Days» ist ein intimer Film von Roger Federers glanzvoller Karriere.Außerdem teilte man mit, dassim kommenden Jahr mit elf Episoden zurückkehren werde. Der Streamingdienst arbeitet auch an einem neuen-Spielfilm.