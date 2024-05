Vierte Season für «Welcome to Wrexham»

US-Fernsehen

, die Emmy-gekrönte Hit-Doku-Serie, hat den Auftrag für eine vierte Staffel erhalten, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird, wie Nick Grad, Präsident von FX Entertainment, bekannt gab. Die Serie wird auf FX ausgestrahlt und ist in den USA auf Hulu und in allen anderen Ländern auf Disney+ als Stream verfügbar.Das Team ist vor kurzem in die League One (3. Liga) der englischen Fußballliga aufgestiegen, was in der derzeit ausgestrahlten dritten Staffel erzählt wird. Für das Team war es der zweite Aufstieg in Folge innerhalb weniger Jahre.„Wrexham AFC hat alle Erwartungen auf dem Spielfeld und bei den Fans übertroffen, indem es unter der Führung von Rob und Ryan zwei Aufstiege in Folge geschafft hat und in der nächsten Saison in der League One antreten wird“, so Grad. „«Welcome to Wrexham» hat mit fünf Emmy Awards und einer vierten Staffel, die die bemerkenswerte Reise des Teams und seinen Einfluss auf die Wrexham-Gemeinschaft und die wachsende Schar von Fans auf der ganzen Welt dokumentieren wird, ebenfalls große Erfolge erzielt.“Staffel drei wird am Donnerstag, den 16. Mai um auf FX mit Folge 4 fortgesetzt, die am nächsten Tag auf Hulu gestreamt wird: „Risky Business“ - Der Geburtstagsstreich-Krieg zwischen den Co-Vorsitzenden Rob McElhenney und Ryan Reynolds eskaliert, als Wrexham daran erinnert wird, wie zerbrechlich der Aufschwung der Stadt auf und neben dem Spielfeld ist.