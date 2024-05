Podstars

Ein Intensivpfleger, der während der Corona-Pandemie bekannt wurde, nutzt seinen Podcast, um eindrucksvoll über seinen beruflichen Alltag und die emotionalen Geschichten seiner Patienten zu berichten.

Ricardo Lange wurde einem breiten Publik während der Corona-Pandemie bekannt. Der in Ostberlin gebürtige heutige Intensivpfleger wurde im Jahr 1981 geboren. Als Bodybuilder sowie Fitnesstrainer fand der gelernte Gas- und Wasserinstallateur zunächst seine Berufung. Mit seiner Laufbahn bei der Polizei fand er den Weg als Krankenpfleger zur Medizin.Es herrscht Pflegenotstand. Die Arbeitsbedingungen in den Kliniken lassen teilweise sehr zu wünschen übrig. Ricardo Lang wurde durch die Einladung des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn auf die Bundespressekonferenz bekannt. Anschließend wurde der Krankenpfleger Gast in verschiedenen Talkshowformaten. Die mediale Präsenz hatte auf seine berufliche Tätigkeit teilweise negative Auswirkung.Diese Tatsache hielt ihn nicht davon ab, weiterhin die Öffentlichkeit an seinem beruflichen Alltag als Krankenpfleger teilhaben zu lassen. Mit dem Podcast True Care berichtet er über seine erlebten intensiven Fälle. Anschaulich spricht Ricardo Lange über seine erlebten Krankheits- und Gesundheitsgeschichten. Die Zuschauer werden mitgenommen, wenn es um persönliche Schicksale, Geschichten der Verzweiflung und der Hoffnung geht. Er erzählt anschaulich über die Reise durch das Leben, welcher mit all seinen Höhen und Tiefen einer Fahrt auf der Achterbahn gleicht. Beeindruckend und mitreißend berichtet er von seinen Heldengeschichten, welche lehrreich den Zuhörern vermittelt werden.In seinen Erzählungen stehen die Betroffenen im Mittelpunkt. Das Pilotprojekt startete erfolgreich Mitte Februar 2024. Jetzt darf die erste Staffel des Storytellings beginnen. In acht Folgen werden jeweils mittwochs in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt die neusten Folgen ausgestrahlt. Zur Hilfe stehen Ricardo Lange Expertinnen sowie Experten, welche durch ihr Fachwissen die gesundheitlichen Situationen den Zuhörern darlegen. Ihm ist es wichtig, dass nicht nur die emotionale Seite zum Vorschein kommt, sondern die Zuhörenden lehrreiches vermittelt bekommen. Ricardo Lange ist es mit seinem Podcast gelungen, eine Mischung zu erzeugen, welche die Gefühle und das Persönliche der Beteiligten darlegt und gleichzeitig die gesundheitlichen Hintergründe darstellt. Der Kern der Aussage lautet: Das Leben mit all seinen Hürden zu bejahen.In der ersten Folge wird die Geschichte von Linda Wagner und ihrer Schwangerschaft erzählt. Während ihrer zweiten Schwangerschaft bekommt die 33-jährige verheiratete Linda die Schockdiagnose Brustkrebs. Die glückliche und verheiratete junge Frau führt ein Leben wie im Bilderbuch. Doch es kam anders. Die erschütternde Brustkrebsdiagnose veränderte ihr Leben auf einen Schlag. Zum einen freut sie sich auf ihr Baby und zum anderen kämpft sie um ihr eigenes Leben. Ricardo Lange berichtet über den Verlauf der Erkrankung und wie es Linda heute geht.