Amazon produziert «Pop Culture Jeopardy!»

US-Fernsehen

Für den Streamingdienst stellt Sony Pictures Television eine weitere Show her.

Amazon hat bekannt gegeben, dass esbei Sony Pictures Television (SPT) in Auftrag gegeben hat. Die Zusammenarbeit markiert das erste Mal, dass die SPT-Gameshow-Sparte das «Jeopardy!»-Franchise auf den Streaming-Dienst ausweitet und eine neue Expansionsserie für das weltweite Publikum von Prime Video kreiert.«Pop Culture Jeopardy!» ist eine brandneue Variante der klassischen Quizshow, die den akademischen Anspruch von «Jeopardy!» mit der Spannung und Unvorhersehbarkeit der Popkultur verbindet. Die Teilnehmer, die in Dreierteams antreten, müssen Experten in Kategorien von Alternative Rock bis The Avengers, von Broadway bis MMA, von Gen Z bis Zendaya sein, wenn sie in einem Turnier um den großen Preis und das ultimative Recht auf Prahlerei kämpfen.„«Pop Culture Jeopardy!» ist ein eigener kultureller Moment und markiert das erste Mal, dass das kultige Franchise exklusiv auf einem Streaming-Dienst Premiere feiert“, sagte Lauren Anderson, Leiterin der AVOD-Originale, ungeschriebene und zielgerichtete Programme, Amazon MGM Studios. „Mit einem teambasierten Ansatz und einem Fokus auf Popkultur werden unsere weltweiten Prime Video-Kunden exklusiv diese innovative Variante von «Jeopardy!» erleben und dabei ihr Wissen über Themen testen, die sowohl Generationen definieren als auch übergreifend sind.“„Wir sind begeistert, mit unseren Partnern bei Amazon zusammenzuarbeiten, um Prime Video zur Heimat für unsere neue «Jeopardy!»-Spinoff-Serie zu machen“, sagt Suzanne Prete, President, Game Shows, Sony Pictures Television. „Mit Michael Davies am Ruder wird «Pop Culture Jeopardy!» ein Nervenkitzel für Fans von Gameshows, die sich auf Teams freuen können, die auf dem höchsten Niveau von «Jeopardy!» gegeneinander antreten, kombiniert mit einem frischen Twist der Popkultur-Olympiade für den Verstand... es wird ein Muss für langjährige Zuschauer und neue Fans gleichermaßen sein.“