Blockbuster-Battle

Fantasy, Komödie oder eine actionreiche Comic-Verfilmung – dieses Battle bedient eine breite Palette des Kinos. Wer gewinnt?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Prinz Akeem wird schon bald den Thron von Zamunda besteigen. Als sein Vater im Sterben liegt, erhält er eine unverhoffte Nachricht: Akeem soll selbst einen Sohn haben, der in New York lebt. Kurzerhand macht er sich auf den Weg nach Amerika, um seinen Nachkömmling und den zukünftigen König von Zamunda kennenzulernen. Doch vor Ort erwartet ihn nicht nur sein Spross Lavelle, sondern auch ein riesengroßes Abenteuer. Quotenmter zog ein vernichtendes Fazit: „«Der Prinz aus Zamunda 2» will als Gute-Laune-Komödie funktionieren. Bunt, schrill und es wird viel getanzt. Leider zündet sich dabei aber kein einziger Gag. Lustig geht anders.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 5(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Spezialeinheit Task Force X, bestehend aus Kriminellen mit Superkräften, begibt sich auf eine heikle Mission: Nach einem Putsch gegen die demokratische Regierung auf der Insel Corto Maltese bekommt das sogenannte Suicide Squad die Aufgabe, sich in das feindliche Lager einzuschleusen, um an geheime Informationen zu gelangen. Doch das Militär kommt ihnen bald auf die Schliche und will dafür sorgen, dass das Selbstmordkommando seinem Namen alle Ehre macht. Vor vier Jahren schrieb Quotenmeter in der Kino-Kritik: „Vor fünf Jahren gab es den ersten «Suicide Squad»-Film, der aber nicht gut ankam. Also alles nochmals auf Anfang, und diesmal richtig. Noch sarkastischer, noch brutaler, aber auch noch hirnverbrannter.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(VOX, 20:15 Uhr)Die böse Königin Ravenna und ihre Schwester Freya regieren gemeinsam das Reich. Als Freya ihren Mann und ihr Kind verliert, errichtet sie ihr eigenes Reich im Norden und erschafft ein Kriegsheer um sich, die Huntsmen. Liebe ist im Königreich verboten. Doch die beiden Krieger Eric und Sara kommen sich, entgegen der Vorschriften von Königin Freya, trotzdem näher. Acht Jahre liegt der Kino-Start zurück. Quotenmeter schrieb damals: „«The Huntsman & The Ice Queen» gehört immer noch in die Kategorie „Style over Substance“-Kino, doch im Gegensatz zum Vorgänger präsentiert sich das zweite Abenteuer aus dem Huntsman-Universum als kurzweiliges, sich mitunter nicht immer ganz ernst nehmendes Vergnügen. Im Finale kann der Film dann sogar noch dramaturgisch punkten, wenn die Ereignisse eine ebenso überraschende wie tragische Wendung nehmen.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6