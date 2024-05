Blockbuster-Battle

„Lecker Schokolade!“, heißt es bei arte, während sixx auf die Stimme von Anna Kendrick und Co. setzt. Derweil gibt es Dinos zum Anfassen bei RTL.

(sixx, 20:15 Uhr)Anna Kendrick in einer mitreißenden Musical-Komödie: Als herauskommt, dass College-Neuling Beca großartig singen kann, führt für sie kein Weg an den "Bellas" vorbei, dem weiblichen A-cappella-Chor der Hochschule. Schnell entdeckt die musikbegeisterte Beca, dass in dem verrückten Haufen eine ganze Menge Talent steckt. Mit ihrer Hilfe haben die "Bellas" endlich wieder Erfolg - und können es bald sogar mit der männlichen A-cappella-Gruppe des Colleges aufnehmenThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(arte, 20:15 Uhr)Vianne Rocher ist mit ihrer kleinen Tochter Anouk neu in das verschlafene Provinzstädtchen Lansquenet-sous-Tannes zwischen Toulouse und Bordeaux gezogen. Sie mietet eine alte Pâtisserie an, um dort ein Schokoladengeschäft zu eröffnen. Vianne ist eine ruhelose und geheimnisvolle Frau, deren verstorbene Mutter Chiza sie einst in die Geheimnisse der Schokoladenzubereitung eingeweiht hat. Nach und nach verfällt das ganze Dorf ihren süßen und rätselhaften Pralinen und Köstlichkeiten. Einzig der strenggläubige Bürgermeister Comte de Reynaud, der die Geschicke der Stadt mit konservativer Hand lenkt und sich rigoros an die Regeln der Fastenzeit hält, betrachtet die neuen Sinnesfreuden mit Argwohn. Für ihn ist Vianne eine Sünderin und die Verkörperung des Bösen, zumal sie ein uneheliches Kind hat. Mit großem Missfallen beobachtet er, wie Vianne die Kleptomanin Josephine bei sich aufnimmt, die von ihrem Ehemann misshandelt wird. Auch ihre Liebesbeziehung mit einem Mann namens Roux widerspricht seiner dogmatischen Moral. Doch am Ende kann auch der bornierte Comte de Reynaud den süßen Verführungen Viannes nicht widerstehen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Aus Jurassic Park ist Jurassic World geworden: ein Themenpark, in dem die Besucher hautnah die Dinosaurier besuchen können. Doch dem Gründer ist das nicht genug. Er will weitere Attraktionen bieten, weshalb ein Experiment schief geht und ein durch das Genmaterial verschiedenster Dinos modifizierter "Hybrid-Dinosaurier" entsteht, der Indominus Rex. Das Weibchen dreht durch und droht den Park und alle Besucher zu töten, wenn sie niemand stoppt. „Chance vertan“, titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik und zog dieses Fazit: „Als weitestgehend kurzweilig inszenierte Popcorn-Action funktioniert «Jurassic World» allerdings immerhin so lange gut, bis die Macher ein Hollywoodklischee nach dem anderen abfeuern. Ab dann rutscht «Jurassic World» sukzessive in unterstes Blockbuster-Mittelmaß, was einem Nachfolger der «Jurassic Park»-Reihe nun wahrlich nicht würdig ist.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7