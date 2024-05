«Make Love, Fake Love» erhält dritte Staffel

TV-News

ITV Studios sucht derzeit nach neuen Kandidaten.

Auch wenn die Reality-Showim linearen Fernsehen nur am RTL-Programmrand in der Nacht zum Sonntag zu finden ist, gehört das Format zu den erfolgreicheren beim Streamingdienst RTL+. Dort ging kürzlich die Staffel zu Ende, das Finale läuft am kommenden Wochenende um 0:30 Uhr bei RTL . Auch eine Wiedersehens-Folge ist nun bei RTL+ erschienen, die das Schicksal nach den Dreharbeiten von Protagonistin Antonia Hemmer nacherzählt.Derweil hat RTL+ bereits weitere Folgen geplant und eine dritte Staffel in Auftrag gegeben. Die Produktionsfirma ITV Studios sucht derzeit nach Kandidaten für die Show. Bewerben können sich sowohl Single, die auf der Suche nach der wahren Liebe sind, als auch Paare, die Geld gewinnen wollen.In «Make Love, Fake Love» sucht eine Kandidatin – in den ersten beiden Staffeln waren es Yeliz Koc und Antonia Hemmer – einen neuen Partner. Dabei muss sie aber aus einem Teilnehmerfeld wählen, in dem es nicht alle ernst mit ihr meinen. Manche Singles spielen ihren Beziehungsstatus nur vor, in der Hoffnung die Siegprämie von 50.000 Euro zu gewinnen. Moderiert wird das Format von Janin Ullmann.