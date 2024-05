MTV Movie & TV Awards abgesagt

US-Fernsehen

Im nächsten Jahr will Paramount mit einem neuen Format zurückkehren.

Wie geht es weiter mit den MTV Movie & TV Awards? Die 1992 unter dem Namen MTV Movie Awards erstmals verliehenen Preise mussten in letzter Zeit immer wieder Rückschläge hinnehmen. Im vergangenen Jahr streikten die Autoren, woraufhin die Show auf eine Clip-Show umgestellt wurde. Moderatorin Drew Barrymore bestreikte die Veranstaltung.Auch 2020 fanden die MTV Movie & TV Awards nicht statt, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Paramount wollte die Preisverleihung in den Dezember verlegen, es wurde jedoch nur ein All Time Special ausgestrahlt, das von Vanessa Hudgens moderiert wurde. In den Jahren 2021 und 2022 wurden die Awards auf zwei Abende verteilt.Nun gab das Unternehmen bekannt, dass die Awards erneut eine Pause einlegen werden. Erst im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage der Gala geben. Bereits seit einigen Jahren werden die Awards in geschlechtsneutralen Kategorien vergeben, auch dies könnte auf der Kippe stehen. Die Wahl des Veranstaltungsortes könnte auch damit zusammenhängen, dass Paramount Global derzeit verkauft werden soll.