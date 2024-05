Bruno Grass: Ich fahre sehr gerne zum Arbeiten ins Wendland

Interview

Der Regisseur lobte Ulrich Noethen für seine schauspielerische Arbeit. Außerdem fährt er gerne zurück in die Schweiz.

Natürlich. Die «Wendland»-Reihe ist speziell mit einer sehr eigenen Farbe, und wenn das vom Sender goutiert wird, freut man sich sehr darüber.Wenn ich ehrlich bin, fahre ich sehr gerne zum Arbeiten ins Wendland. Die Elbe ist so anders als hier in Hamburg, aber Ferien mache ich woanders - als Halbschweizer meistens in der Schweiz.Natürlich. Ulli Noethen ist ein inspirierender toller Schauspieler, der fordert und gefordert werden möchte.Dieses tote Tier ist eine täuschend echte Attrappe aus Polen. Unser Requisiteur hat ihn im Internet aufgetrieben und anschließend musste er für unsere Bedürfnisse präpariert werden. Wir haben selbstverständlich nicht mit lebenden Tieren gearbeitet oder sie für uns töten lassen.Ja, das ist ein spannendes, weil auch ambivalentes Thema, was wir auch versucht haben, mit in unseren Film zu transportieren. Man kann die Jagd aus vielerlei Perspektiven betrachten.Mich persönlich nicht, aber dass die Jagd ein Thema für Herrn Lindner ist, das passt schon ganz gut.Der "Rote Faden" zieht sich aus der Kindheit einer Protagonistin durch den ganzen Film durch und endet in einem spannenden Twist. Der "Rote Faden" begleitet den Zuschauer. Ursprünglich hieß der Film ganz anders, aber in der Abnahme hatte unsere Produzentin Jutta Lieck-Klenke diese spontane tolle Idee. Alle waren begeistert.Nein, leider nicht. Da machen die Programmplaner der Sender immer ein großes Geheimnis draus.Ja, das macht auch großen Spaß. Aber es ist toll, innerhalb des Krimigenres in den Farben zu wechseln. Der eine Film wird eher lakonisch und ironischer erzählt, der andere braucht mehr Tempo und weniger Schnörkel. Es ist ein Geschenk, beides bedienen zu dürfen.Ja, auf jeden Fall. Bei meinen beiden «Theresa Wolff»-Filmen habe ich zum Beispiel Thüringen bestens kennengelernt - Land & Menschen. Und natürlich war auch die Bretagne großartig. Mein letzter Film war dieses Jahr im Winter auf Sylt - ein ganz besonderes Licht und spezielle Stimmung. Das ist schon etwas ganz Besonderes in meinem Beruf - ein großes Privileg, an immer neuen Schauplätzen arbeiten zu dürfen.