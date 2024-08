Roku schnappt sich Baseball

US-Fernsehen

Die Rechte waren zuvor bei Peacock beheiamtet.

Roku hat sich die exklusiven, mehrjährigen Rechte für die Sonntags-Leadoff-Spiele der Major League Baseball (MLB) gesichert. Ab dem 19. Mai wird Roku die sonntäglichen MLB-Spiele kostenlos auf dem Roku-Kanal anbieten sowie eine brandneue MLB-Zone, in der Baseball-Fans Live-Spiele und kommende Spiele, nächtliche Zusammenfassungen, Highlights, einen voll programmierten MLB-FAST-Kanal und mehr auf der Roku-Plattform entdecken können. An den meisten Sonntagen der Saison wird Roku das Zuhause für die ersten Spiele des Tages sein, mit einem exklusiven Zeitfenster während der Ausstrahlungszeit.Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die MLB Sunday Leadoff-Spiele auf Roku kostenlos zu sehen. Darüber hinaus können zahlende Abonnenten von MLB.TV alle 18 Begegnungen von überall auf der Welt kostenlos verfolgen.„Da das Fernsehprogramm, der Live-Sport und die Ligen über Netzwerke, Apps und mehrere Pakete hinweg fragmentiert sind, spielt Roku - die Heimat all dieser Angebote - eine zunehmend wichtige Rolle für Zuschauer und Werbetreibende“, so Charlie Collier, President, Roku Media. „Mit dieser Vereinbarung bietet Roku kostenloses, wöchentliches Live-Baseball am Sonntag und eine 24/7-Baseball-Kuration, Ziele und Kanäle auf unserer Plattform. Der Startschuss für das gesamte Fernsehen ist nun auch der Startschuss für den Sonntagsbaseball. Es ist eine großartige Partnerschaft.“MLB Sunday Leadoff wird vom 19. Mai bis zum 15. September jeden Sonntag auf The Roku Channel und TheRokuChannel.com übertragen. Die Spiele beginnen am 19. Mai mit dem Spiel der St. Louis Cardinals gegen die Boston Red Sox. Zu den weiteren Spielen gehören die Baltimore Orioles mit den Jungstars Adley Rutschman und Gunnar Henderson, die am 14. Juli gegen die New York Yankees mit Aaron Judge und Juan Soto antreten, sowie der Titelverteidiger der National League, die Arizona Diamondbacks mit dem amtierenden National League Rookie of the Year Corbin Carroll, die am 1. September gegen die mit Stars gespickten Los Angeles Dodgers mit Shohei Ohtani, Mookie Betts und Freddie Freeman antreten. Die Spielübertragungen werden in Zusammenarbeit mit der Major League Baseball produziert. Die Sendeteams werden sich jede Woche auf einen bestimmten Markt konzentrieren, wobei Chip Caray (Play-by-Play), Will Middlebrooks (Analyst) und Alexa Datt (Reporterin) das Spiel am Sonntag übertragen werden. Der vollständige Spielplan von MLB Sunday Leadoff auf Roku ist dieser Pressemitteilung beigefügt.„Mit kostenlosen Spielen für jedermann werden MLB-Spiele auf Roku für Fans weithin zugänglich sein“, sagte Noah Garden, stellvertretender MLB-Kommissar für Wirtschaft und Medien. „Da Roku als Unterhaltungsportal für Millionen dient, bietet diese Partnerschaft eine wertvolle neue Werbe- und Vertriebsplattform für MLB-Spiele und -Inhalte.“