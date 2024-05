Seth Meyers setzt «Late Night» fort

US-Fernsehen

Der Fernsehstar wird weiterhin um 00.35 Uhr auf Sendung gehen.

Seth Meyers hat seinen Vertrag mit NBCUniversal als Moderator vonbis 2028 verlängert. Meyers' Produktionsfirma Sethmaker Shoemeyers hat ebenfalls ihren Vertrag mit der Universal Studio Group verlängert, um Inhalte für alle NBCUniversal-Plattformen zu produzieren.Meyers feierte kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum als Gastgeber von «Late Night with Seth Meyers». Die für den Emmy Award nominierte «Late Night with Seth Meyers» startete am 24. Februar 2014. Die Show hat zwei Critics Choice Awards, sieben Writers Guild of America Award-Nominierungen und 11 Emmy-Nominierungen für die Show und ihre digitale Serie „Corrections“ erhalten. Das Format wird wochentags um 12:35 Uhr auf NBC ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Peacock gestreamt. Die Sendung wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, und Broadway Video produziert und von Lorne Michaels und Mike Shoemaker geleitet.„In den letzten 10 Jahren hat Seth sein Publikum Abend für Abend mit einem scharfen Monolog und etablierten Segmenten wie ‚A Closer Look‘ und ‚Day Drinking‘ begeistert“, sagte Katie Hockmeyer, Executive Vice President, Late Night Programming, NBCUniversal Entertainment. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Erbe mit Seth am Ruder fortsetzen und beobachten können, wie er den Erfolg von «Late Night» ► weiter steigert.“