«Lopez vs. Lopez» geht weiter

NBC setzt die Comedy-Show «Extended Family» mit Jon Cryer ab.

Im Herbst kehrt die Comedyseriefür eine dritte Staffel zurück. Nachdem in der kürzlich zu Ende gegangenen zweiten Staffel Mayan (Mayan Lopez) und die Familie Lopez große Veränderungen durchmachten, machte George (George Lopez) seine ersten Schritte in Richtung Nüchternheit. Zur Besetzung gehören neben den Lopezes auch Selenis Leyva, Matt Shively, Brice Gonzalez und Al Madrigal.Die Seriewird nicht fortgesetzt. Das Format folgt Jim (Jon Cryer) und Julia (Abigail Spencer), die nach einer einvernehmlichen Scheidung beschlossen haben, ihre Kinder (Finn Sweeney und Sofia Capanna) weiterhin im Elternhaus großzuziehen, wobei sie abwechselnd entscheiden, wer bei ihnen wohnen darf. Jim's Navigation durch die Gewässer der Scheidung und der gemeinsamen Kinder wird noch komplizierter, als Trey (Donald Faison), der Besitzer ihres Lieblingssportteams, auf der Bildfläche erscheint und Julia's Herz gewinnt.Bei ihrer Premiere erreichte die Serie 710.000 Zuschauer, fiel dann bei der zweiten Folge auf 330.000 Zuschauer und blieb für den Rest der Staffel unter 300.000 Zuschauern, wie die Live + Same Day-Daten von Nielsen zeigen. Die Serie wurde von Mike O'Malley entwickelt und zusammen mit Cryer, Tom Werner, Wyc Grousbeck, Emilia Fazzalari und George Geyer produziert. Universal Television hat die Serie zusammen mit Lionsgate koproduziert.