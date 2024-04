«Lets Dance» zieht in den Musical Dome

TV-News

Am Freitag, 10. Mai, verlässt die beliebte RTL-Tanzshow das gewohnte Studio-Umfeld in Köln-Ossendorf. Stattdessen findet die Live-Produktion für ein Musical-Special in der Kulisse von «Moulin Rogue» statt.

Seit April 2006 sendet RTL die Tanzshow, die seither stets in Köln-Ossendorf in den MMC-Studios produziert wurde. Erst in diesem Jahr peppte Seapoint Productions den Look des Studios auf. Nun gab der Kölner Sender bekannt, dass man erstmals dennoch auf eine neue Location setzen werden. Das Viertelfinale am 10. Mai findet zwar auch in Köln statt, allerdings im Musical Dome, in der Kulisse des berühmten Musicals «Moulin Rouge».Der Grund für die Verlegung ist, dass RTL „A Special Musical Night“ mit den verbliebenen fünf Tanzpaaren plant. Die Kandidaten und ihre Profi-Partner tanzen im Viertelfinale zu ausgewählten Songs aus Deutschlands aktuellem Hit-Musical und sollen damit nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein tänzerisches Feuerwerk entfachen. Die Cast des Musicals wird die Sendung mit einem großen Opening eröffnen. Im Anschluss an die Musical-Show sendet auchmit Frauke Ludowig aus den Kulissen von «Moulin Rouge! Das Musical».„Wir freuen uns auf ein tolles Viertelfinale, das zum ersten Mal in der Geschichte von 'Let's Dance' außerhalb des TV-Studios stattfinden wird. Was für ein spannender Ausflug in eine andere Welt, bei dem die Zuschauer:innen das Beste von diesen zwei legendären Marken in der spektakulären Kulisse von Moulin Rouge! Das Musical erleben dürfen. Ich bin mir sicher, dass Tanz- und Musicalfans gleichermaßen begeistert sein werden“, erklärt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.Henning Pillekamp, Geschäftsführer Moulin Rouge Musical Produktions GmbH. sagt: „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit «Let's Dance» nun endlich ankündigen können, nachdem wir schon so lange hinter den Kulissen daran arbeiten. Keine Produktion von «Moulin Rouge! Das Musical» weltweit war bisher Austragungsort für eine Live-TV-Show. Das bringt natürlich ganz neue Anforderungen und Abläufe mit sich. Alle Abteilungen arbeiten hier aktuell auf Hochtouren und wir können es kaum erwarten, dem Fernsehpublikum dieses gigantische Ergebnis als Weltpremiere zu präsentieren.“