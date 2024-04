Wegen CL-Finale: ProSieben verschiebt Opdenhövels «Schlag den Star»-Comeback

TV-News

Statt am ersten Juni-Samstag steigt die Live-Show ausnahmsweise einen Tag später, am Sonntag, den 2. Juni.

Am 10. April gab ProSieben bekannt, dass Matthias Opdenhövel am 1. Juni als Moderator zuzurückkehren werde, und löste damit ein Beben aus. Das Comeback des einstigen Moderators bedeutete gleichzeitig das Aus von Elton, der sich davon offensichtlich überrumpelt fühlte. Aus der geplanten Rückkehr Opdenhövels am 1. Juni wird nun aber doch nichts, wie ProSieben am Dienstag via ‚X‘ mitteilte.Aufgrund des Champions-League-Finals, das an jenem Samstag (21:00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion angesetzt ist, verschiebt ProSieben «Schlag den Star» ausnahmsweise um einen Tag auf Sonntag, den 2. Juni. Als Grund nannte der Unterföhringer Sender eine mögliche Beteiligung der beiden deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund und FC Bayern München, die in dieser und nächsten Woche ihre Halbfinals gegen Paris und Madrid bestreiten.Eine deutsche Final-Beteiligung sei somit nicht unwahrscheinlich, so ProSieben. „Wir drücken im Halbfinale sowohl dem FC Bayern als auch dem BVB die Daumen“, so das Statement. Das ZDF wird das Finale am 1. Juni live im Free-TV übertragen – egal ob mit oder ohne deutsche Beteiligung. ProSieben will jedenfalls kein Risiko mit der Programmierung eingehen und einem vermeintlichen Quoten-Schlager aus dem Weg gehen.