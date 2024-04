Die ARD feiert die Weltmeister von 2014

TV-News

Zehn Jahre nach dem Titelgewinn im Maracanã-Stadion erzählt ein Podcast- und eine Doku-Serie die Geschichte der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Vor zehn Jahre wurde Deutschland als erste europäische Mannschaft auf dem südamerikanischen Kontinent Fußball-Weltmeister. Mit noch nie erzählten Geschichten und emotionalen Archivbildern lässt die vierteilige ARD-Dokuserieden letzten großen Triumph in der deutschen Fußballgeschichte noch einmal lebendig werden. Die vier Folgen steht ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek auf Abruf bereit. Zudem wird die Doku-Reihe am Samstag, 25. Mai, im Anschluss an das DFB-Pokal-Finale im Ersten gesendet. Am 8. Juni werden alle Folgen auch noch einmal ab 20:15 Uhr im NDR Fernsehen wiederholt.Die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars waren selbst als ARD-Reporter bei der WM 2014 dabei. Zehn Jahre später reisen sie ihren Erinnerungen hinterher. Auf ihrer Reise werden sie von dem Weltmeister von damals Benedikt Höwedes begleitet. Außerdem gewähren Bundestrainer Joachim Löw, Finalheld Bastian Schweinsteiger und Final-Torschütze Mario Götze exklusive, persönliche Einblicke. Auch der heutige ZDF-Experte und Eistonnen-Nutzer Per Mertesacker und Thomas Müller (bester Torschütze der Mannschaft) erinnern sich mit überraschenden, witzigen und emotionalen Stories an den WM-Triumph.Neben der Doku-Serie hat die ARD auch die Podcast-Reihe, der individuelle und bewegende Geschichten nachzeichnet. In jeder Folge steht ein anderer WM-Held im Fokus, berichtet von seinem persönlichen Schicksal und beantwortet jeweils seinen Teil zu den großen und übergeordneten Fragen: Wie wird man Weltmeister? Und was ist nach 2014 passiert? Ab dem 7. Mai gibt es den sechsteiligen Podcast in der ARD Audiothek.