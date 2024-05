HGTV setzt auf «Divided by Design»

US-Fernsehen

Ray und Eilyn Jimenez konkurrieren in einem Ehepaar-Showdown um echte Design-Kunden.

Die verheirateten Innenarchitekten Ray und Eilyn Jimenez, die in der neuen HGTV-Doku-Serieihre berufliche Rivalität nutzen, um ihre Kreativität anzukurbeln, führen zwei Designbüros und bieten gegeneinander um Kunden auf dem heiß umkämpften Wohnungsmarkt von Miami. In der neunteiligen Staffel, die am Montag, den 10. Juni, um 22 Uhr Premiere hat, versuchen Ray, der einen modernen, eklektischen Ansatz bevorzugt, und Eilyn, die Einflüsse aus der alten Welt mit einer zeitlosen, funktionalen Ausstrahlung verbindet, potenzielle Kunden mit ihrer unterschiedlichen Design-Ästhetik zu beeindrucken - wohl wissend, dass nur einer von ihnen das Geschäft abschließen und die Chance erhalten wird, die bemerkenswerte Umgestaltung zu liefern, die sich jeder Kunde wünscht."Wir machen genau das Gleiche, aber wir arbeiten nicht zusammen. Wir sind die Konkurrenten", sagt Ray. "Aber egal, wer einen Kunden gewinnt, wir unterstützen uns gegenseitig, egal was passiert.“ - "Wenn sich Kunden an uns beide wenden, bewerben wir uns um die gleichen Aufträge", sagt Eilyn. "Ray und ich haben jedoch unterschiedliche Designperspektiven und -ansätze, wenn es um ein Projekt geht. Ich würde nicht gegen jemand anderen als meine bessere Hälfte antreten wollen.In jeder Folge wird der Prozess des siegreichen Designers von Anfang bis Ende verfolgt, was zu atemberaubenden Enthüllungen führt, die den Stil und das Flair von Miami widerspiegeln. Neben der primären Design-Story wird das Duo auch ein High-End-Projekt begleiten, darunter die vollständige Renovierung ihres eigenen Hauses, die viel länger gedauert hat als ursprünglich geplant.In der Serienpremiere wetteifern Ray und Eilyn um ein 150.000-Dollar-Renovierungsprojekt, bei dem ein Eingangsbereich, eine Küche, ein Kinderzimmer und ein kombinierter Wohn- und Essbereich überarbeitet werden sollen. Hausbesitzer David ist sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer, doch sein dunkler, maskuliner Stil steht im Widerspruch zum hellen, tropischen Stil seiner Frau Bella. Der ausgewählte Designer wird dem Paar helfen, ihre widersprüchlichen Wünsche auszugleichen, indem er satte Holztöne mit hellen und luftigen Möbelstücken kombiniert, um einen spektakulären Raum zu schaffen, den die Familie lieben wird.