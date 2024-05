«Die Landtierärzte» dürfen sich im RTL-Hauptprogramm versuchen

TV-News

Die RTLup-Reihe wird in Doppelfolgen am Sonntagnachmittag gesendet.

RTL setzt im Tagesprogramm am Sonntag weiterhin auf allerlei tierische Doku-Soaps. Ab dem 26. Mai bedient man sich dafür sogar beim Spartensender RTLup, für den im vergangenen Herbst sechs Folgen vonproduziert wurden. Das Kölner Vollprogramm zeigt die bislang einzige Staffel in Doppelfolgen ab 14:00 Uhr, sodass ab 15:50 Uhr Martin Rütter mit «Die großen Hunde» übernehmen kann.Die Doku-Soap begleitet Landtierärzte aus ganz Deutschland bei ihrem Arbeitsalltag. So muss Peter Bowen aus dem Odenwald beim furchteinflößenden Riesen-Ochsen Egon ein Augenproblem lösen. Außerdem blickt die Kamera in der ersten Folge Verena Uhlmann und Tobias Hoffmann über die Schulter, wie sie es mit süßen Nagern und einem dickköpfigen Pferd mit Zahnproblemen zu tun bekommen. Darüber hinaus hat sich Huhn Helga im Bergischen Land das Bein gebrochen, um das sich Julia Thumes kümmern muss.Dieser Tage scheinen die Programmverantwortlichen auf den Geschmack von «Die Landtierärzte» gekommen zu sein. RTLup wiederholte erst am zurückliegenden Mittwoch die komplette Staffel im Rahmen der „Tiertag“-Sonderprogrammierung. RTL streckt die Ausstrahlung immerhin auf drei Sonntage.