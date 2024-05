«Pillowcase Murders» kommt zu Paramount

US-Fernsehen

Die von Regisseur Randy Ferrell inszenierte Serie zeigt, wie der unbekannte Serienmörder Billy Chemirmir die Bewohner von Seniorenheimen der gehobenen Klasse heimsucht.

Paramount+ gab bekannt, dass die dreiteilige Doku-Serieab Dienstag, den 14. Mai, exklusiv auf dem Dienst zu sehen sein wird. Unter der Regie von Randy Ferrell, einem Filmemacher, der sich mit wahren Begebenheiten befasst, enthüllt die Serie, wie ein unbekannter Serienmörder, Billy Chemirmir, sich an den Bewohnern von gehobenen Altersheimen vergreift und eine Spur von Tod und Verwüstung hinterlässt.Als Dutzende von Frauen, die ihren Lebensabend genossen, in Seniorenheimen im Großraum Dallas unerwartet starben, stuften die Behörden die Todesfälle als natürliche Ursachen ein. Niemand ahnte, dass ein kaltblütiger Serienmörder, der sich als Hausmeister ausgab, es auf eine der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen abgesehen hatte: ältere Frauen. «Pillowcase Murders» deckt auf, wie Chemirmir fast zwei Jahre lang unentdeckt operierte und eine Bevölkerungsgruppe ausnutzte, die oft vergessen wird.In drei Episoden deckt die Serie die schockierenden Versäumnisse und Sicherheitslücken auf, die es dem Mörder ermöglichten, seine Schreckensherrschaft ungehindert auszuüben. Die Familien der Opfer fühlten sich doppelt gequält - durch die Hand des Mörders und durch die Menschen, denen sie den Schutz ihrer Angehörigen anvertraut hatten. Nur einige wenige Personen, darunter die Töchter der Opfer, das Sicherheitspersonal und eine engagierte, aufmerksame Gruppe von Polizeibeamten aus Plano, waren in der Lage, die zerbrochenen Teile zusammenzufügen, die schließlich das Monster unter ihnen entlarvten - eines, das Dutzende von Opfern verfolgte und gewaltsam mit ihren eigenen Kissen erstickte. Als die schreckliche Wahrheit ans Licht kam - dass diese Frauen nicht eines natürlichen Todes starben - forderten empörte Familienmitglieder Gerechtigkeit und Rechenschaft von denjenigen, die tatenlos zusahen, als die Zahl der Toten stieg.«Pillowcase Murders» wird von Randy Ferrell inszeniert. Ausführende Produzenten sind David Karabinas, Brad Bernstein, James Macnab, Loni Coombs und Randy Ferrell. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten tätig, während Aysu Saliba und Cara Tortora als leitende Produzenten fungieren.