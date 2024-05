Peacock macht neue Olympia-Show

US-Fernsehen

, die von den Komikern Kevin Hart und Kenan Thompson moderierte Kommentatorenserie auf Peacock , wird die besten und unerwartetsten Momente der Olympischen Spiele 2024 auf humorvolle Art und Weise zusammenfassen. Die 8-teilige Serie wird mit 2-3 Episoden pro Woche ab dem 26. Juli auf Peacock ausgestrahlt, am selben Tag wie die Eröffnungsfeier. Die Olympischen Spiele Paris 2024 finden vom 26. Juli bis 11. August statt. Hart und Thompson werden als einzigartige Führer durch die Olympischen Spiele in Paris fungieren und eine Mischung aus Wettbewerben, Gesprächen und Interviews zum Thema Olympia im Studio präsentieren.Kevin Hart, Moderator und ausführender Produzent: "Wir können es kaum erwarten, Teil der Olympischen Spiele in Paris zu sein und das Publikum mit den Höhepunkten der besten Momente der Spiele anzufeuern. Wir holen Gold, Leute!" Kenan Thompson, Moderator und Executive Producer, sagt: "Kev und ich freuen uns riesig darauf, Teil der Olympischen Spiele in Paris zu sein und die Leistungen einiger der besten Athleten der Welt zusammenzufassen. Let's go Team U.S.A.!"«Olympic Highlights with Kevin Hart und Kenan Thompson» reiht sich ein in andere Olympia-Begleitprogramme auf Peacock , darunter die «Gold Zone Whip-Around»-Show und «Watch with Alex Cooper», eine Reihe von interaktiven Live-Watch-Partys, bei denen Cooper und seine Freunde ihre Gedanken und Erkenntnisse zu bestimmten olympischen Ereignissen teilen und Fragen von Fans auf sozialen Netzwerken in Echtzeit beantworten.